Sociedad médica afirma pacientes con cáncer son víctimas de trama en Senasa

La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM) aseguró que la corrupción en ARS Senasa y la crisis en el Instituto Regional Oncológico del Cibao han dejado en el camino muchos pacientes fallecidos, en peor estado de salud y sin esperanza por falta de medicamentos y desvío de recetas para favorecer determinadas empresas.

En un comunicado en el que analiza la crisis reciente del sistema de salud y el año 2025, sostiene que en el 2025 “brilló por la ausencia de la entrega de medicamentos de alto costo y la pésima gestión de los mismos, con inventarios enteros vencidos que no llegaron a manos de los pacientes”.

“El tiempo nos ha dado la razón”, resalta la entidad que agrupa a los oncólogos clínicos del país.

Agrega que muchos pacientes “esperaron hasta perder la vida en esta batalla interminable por su salud y sus derechos”.

Caso Senasa: En la lista, se encuentran funcionarios públicos, así como otras personas que tenían contratos con la aseguradora del Estado.

Puntualiza que ha sido frecuente el desvío de las prescripciones médicas hacia empresas en los medicamentos de alto costo.

Mientras eso ocurre, afirma la entidad en un documento de prensa, las autoridades sólo se limitaban a desmentir las denuncias sin asumir la responsabilidad de auditar el programa destinado a Enfermedades Crónicas No Transmisibles, como cáncer, que maneja fondos millonarios del erario público.

“Se nos va el 2025 y con él se lleva tantas vidas valiosas con ilusiones, que gracias a nuestro sistema corrupto de salud no pudieron ejercer su derecho de acceso a un tratamiento digno y de calidad”, indica.

Puntualiza que “la lucha no fue fácil, todo lo denunciado fue desmentido; pero al final, el tiempo nos ha dado la razón y ha explicado las causas del cambio de las famosas recetas que denunciamos incansablemente”, indica

Asegura que los que hoy están en el banquillo de los acusados y en el foco público “se dieron a la tarea de dirigir las indicaciones médicas a las farmacéuticas y centros que sí pagaban las cuantiosas sumas exigidas para poder ser parte de los suplidores dela ARS del Estado”.

“Pero lo más penoso fue que las autoridades llamadas a investigar estas denuncias dejaron de hacer su trabajo y se dedicaron desmentir lo que se denunciaba con evidencias contundentes, mientras estas prácticas seguían ocurriendo y afectando la salud del dominicano y el bolsillo y la salud de los pacientes”, apunta la entidad médica.

Precisa que “algo muy evidente es que el ecosistema nacional se comporta a todos los niveles de la misma manera; ejemplo de ello, la crisis del Instituto Oncológico Regional del Cibao, que ha sido víctima de la corrupción y ahora se enfrenta a retos financieros importantes, que sigue en pugna por intereses económicos, sin importar la salud de los más necesitados”.

Reafirma que “el año 2025, para nosotros los médicos, continuó con nuestra ardua labor de llevar salud a la población y educación para la detección temprana del cáncer de mama y próstata en los meses de octubre”.

Agrega que ello continúo en noviembre, “como lo evidenciaron las campañas desarrolladas por SODOM y los llamados a prevención y atención a las autoridades y a la población”.

“Pero no se nos vas 2025 sin dejarnos la esperanza de que se hará justicia y que de esta situación saldremos fortalecidos, con la lección aprendida de que la corrupción al final es castigada y que se deben crear mecanismos de supervisión más efectivos”, indica la Sociedad Dominicana de Oncología Médica en su documento de prensa.

“Soñamos con un 2026 lleno de oportunidades para los pacientes, justicia social, equidad y lo más importante, salud para cada familia dominicana”.