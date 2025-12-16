Farmacias no entregan documentos para comprar medicamentos faltantes en otros establecimientos

El director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, informó que un monitoreo realizado en varias farmacias del Distrito Nacional evidenció el desconocimiento y la no aplicación del Formulario para la Dispensación Parcial de Medicamentos Ambulatorios.

Esto se constituye como una violación del Decreto 665-12 que establece el nuevo Reglamento de Prescripción y Dispensación de Medicamentos Ambulatorios y la Resolución No.00192-2013 emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

Elías Báez indicó que estas normativas establecen que cuando una farmacia no cuente con la totalidad de los medicamentos contenidos en una receta, y que estos estén cubiertos por su seguro de salud, debe entregar al usuario dicho formulario completado, firmado y sellado por el representante de la farmacia de origen, copia de la receta sellada por la farmacia y copia de la factura de la compra del medicamento, para que el afiliado pueda adquirir los mismos en otros establecimientos.

Báez explicó que la no aplicación de dicha medida afecta a los afiliados, ya que se ven precisados a comprar las medicinas restantes con su dinero, sin la cobertura completa de su seguro, ni garantía de reembolso.

El director de la DIDA señaló que dicho monitoreo fue realizado tras recibir múltiples denuncias de incumplimiento revelando que ninguna de las farmacias visitadas estaban aplicando el procedimiento reglamentario y que en la mayoría de los casos el personal desconocía completamente la existencia del formulario. Solo una farmacia reportó tener conocimiento del mismo, pero reconoció que no lo aplica en la práctica.

Además, se detectaron otras barreras que pueden afectar el acceso a los medicamentos, como el rechazo de recetas médicas por errores en la redacción o por letras supuestamente ilegibles, error determinado por el personal de la farmacia, sin establecer mecanismos institucionales de solución para estos casos.

Ante esta situación, la DIDA exhortó a las farmacias, Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y autoridades reguladoras del Sistema Dominicano de Seguridad Social a garantizar la implementación efectiva del Formulario para la Dispensación Parcial Medicamentos Ambulatorios en todos los puntos de servicios, reforzar la capacitación del personal de las farmacias sobre el procedimiento y su obligatoriedad; así como establecer mecanismos claros de orientación al usuario en caso de rechazo de recetas por errores formales.

Recordó que es un derecho de los afiliados decidir entre esperar a que la farmacia complete los medicamentos o dirigirse a otra sucursal para adquirir la totalidad.

La DIDA informó que esta situación fue notificada a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), a las ARS y a la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF).