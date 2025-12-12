Salud refuerza vigilancia en AILA ante incidencia virus

El Ministerio de Salud Pública mantiene activos y reforzados los protocolos de vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), para detectar la posible entrada al país de cualquier variante del Covid-19 u otros virus respiratorios y el de la chikungunya, procedentes del extranjero, tras el aumento del flujo de pasajeros durante el periodo navideño.

De acuerdo con las autoridades, en la actualidad República Dominicana no registra un incremento de casos de Covid-19. La vigilancia epidemiológica indica que el virus se comporta como una infección respiratoria más dentro del grupo de afecciones estacionales que circulan en el territorio nacional.

La doctora Elizaida Mesa Matos, encargada de los Servicios del Ministerio de Salud Pública en el AILA, explicó que el personal sanitario trabaja de forma continua en la aplicación de protocolos preventivos y en la vigilancia de pasajeros provenientes de países donde se han detectado casos de Covid-19 u otros virus respiratorios.

Mesa Matos detalló que, cuando llegan viajeros con síntomas como tos, fiebre o problemas respiratorios, el departamento coordina con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 para brindar asistencia inmediata.

En caso de que los pacientes requieran atención especializada, son trasladados a centros de salud cercanos para su evaluación.

La funcionaria destacó que, ante el aumento del flujo de pasajeros por las festividades navideñas entre dominicanos ausentes y turistas, se ha reforzado la vigilancia sanitaria para evitar que enfermedades puedan ingresar al país.

“Estamos trabajando las 24 horas del día en la vigilancia y prevención de cualquier caso sospechoso de Covid-19 o de otra infección respiratoria, aplicando los protocolos correspondientes de inmediato”, afirmó.

Asimismo, recordó que durante los meses de invierno aumenta la circulación de virus gripales, especialmente entre viajeros provenientes de Estados Unidos, donde las bajas temperaturas favorecen las infecciones respiratorias.

Explicó que estos virus ingresan al organismo principalmente por la boca y las manos, por lo que la higiene frecuente continúa siendo una medida esencial.

El personal epidemiológico del aeropuerto está provisto de mascarillas, guantes desechables y otros equipos de protección para atender a pasajeros enfermos con tos, dolor de garganta, fiebre o síntomas similares, evitando así exposiciones innecesarias.

Chikungunya

Mesa Matos informó también que se aplica un protocolo especial de vigilancia a los viajeros procedentes de Cuba, debido a la detección de casos del virus de la chikungunya en esa isla. Esta enfermedad, transmitida por mosquitos, provoca fiebre alta repentina y dolor e hinchazón en las articulaciones.

La doctora aseguró que la vigilancia se mantiene activa en todo el perímetro aeroportuario y que el departamento cuenta con los insumos necesarios para actuar ante cualquier eventualidad sanitaria.

Actualmente, la circulación de la influenza resulta más relevante que la del Covid-19 en el país.

Mascarilla en espacios cerrados

Salud Pública recomienda a la población usar mascarillas en espacios cerrados si presentan síntomas respiratorios, guardar reposo en casa para cortar la cadena de transmisión, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y acudir al médico en caso de fiebre persistente o dificultad respiratoria.

En días recientes, el virólogo e investigador dominicano Robert Paulino advirtió que el comportamiento reciente del Covid-19 a nivel internacional con incremento de casos y hospitalizaciones en varios países, exige que República Dominicana mantenga medidas de anticipación para evitar presiones sobre el sistema sanitario.

Los reportes epidemiológicos actuales indican que en el país circulan simultáneamente varios virus respiratorios, entre ellos: virus sincitial respiratorio, influenza A(H3N2), A(H1N1)pdm09, influenza B/Victoria, SARS-CoV-2 (Covid-19), adenovirus, metapneumovirus y parainfluenza.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que los síntomas más comunes del Covid-19 son fiebre, escalofríos y dolor de garganta, entre otros.

La mayoría de las personas se recupera sin necesidad de hospitalización, pero quienes presenten síntomas graves deben buscar atención médica de inmediato.