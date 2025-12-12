Hospitales de República Dominicana registran 68,634 partos este 2025

En los primeros 11 meses de este año, los hospitales del país registraron un total de 68,634 nacimientos, unos 14,552 menos que los registrados en el mismo periodo de 2024.

Una importante reducción en el número de partos también se registra con relación a madres haitianas. Los reportes del Servicio Nacional de Salud (SNS) indican que en los primeros 11 meses de este año 2025 se han notificado en los hospitales de la red pública 17,305 partos de haitianas.

Esto equivale, de acuerdo a los reportes oficiales, a una reducción absoluta de 12,405 partos de madres haitianas en hospitales criollos, al pasar de 29,710 los ocurridos en los primeros 11 meses de 2024 a 17,305 en dicho período de 2025.

Destaca el informe que los partos de haitianas representaron el 35.7% del total en 2024, mientras que en 2025 pasaron a un 25.2%, para una variación interanual de -29.41%.

En el reporte Variación Interanual de Partos de Haitianas de la Red Pública del SNS, enero-noviembre 2024-2025, al cual tuvo acceso Listín Diario, se establece que en los primeros once meses de 2025, el total de partos en la Red Pública del Servicio Nacional de Salud pasó de 83,186 en 2024 a 68,634 en 2025.

Esto representa, una disminución absoluta de 14,552 y una reducción de -17.49%.

Durante el mismo período, el total de partos de haitianas experimentó una reducción absoluta de 12,405 al pasar de 29,710 en 2024 a 17,305 en 2025, para una disminución de un -41.75%.

Políticas migratorias

Se recuerda que en abril del presente año el presidente Luis Abinader estableció 15 medidas de políticas migratorias dirigidas a frenar el flujo de indocumentados en el país.

Dentro de estas medidas se estableció un protocolo de atención médica a extranjeros en los servicios de salud de la red pública, priorizando 33 centros de maternidades, lo que ha conllevado a una paulatina reducción de la presencia de pacientes sin estatus legal en dichos centros.

Los detalles del documento indican que en enero de este año 2025 se registraron en los hospitales de la red pública 7,904 partos, de los cuales 3,023 fueron de madres haitianas, para un 38.2%.

En febrero, el total de partos fue de 6,954 en toda la red pública del SNS y de estos 2,574 fueron de extranjeras haitianas, para un porcentaje de 37%.

En el mes de marzo, los partos fueron 5,503 en hospitales públicos a nivel nacional, de los cuales 1,789 fueron de haitianas para un 32.5%.

En abril, se registraron en total 5,999 partos y de estos 1,927 fueron de madres haitianas equivalente al 32.1%. A finales de este mes es cuando el SNS pone en vigencia el protocolo de atención a pacientes extranjeros.

En el mes de mayo, el sistema registra 4,785 partos en los hospitales de la red pública, y de estos, 849 fueron en madres haitianas, para un 17.7%.

Al mes siguiente, es decir, junio, los hospitales notificaron 5,083 partos en total, de los cuales 886 fueron de haitianas, para un 17.4%.

En julio, el total de partos fueron 5,203 y de estos 902 fueron de madres haitianas, equivalente al 17.3%.

En agosto el total reportado fue de 5,994 y de estos 1,175 fue practicado a madres haitianas, para un 19.6%.

Para el mes de septiembre los reportes indican que se realizaron 7,394 partos, de los cuales 1,430 fueron de madres haitianas, lo que equivale al 19.3% del total.

En octubre, el total de partos notificado fue de 6,850 y de estos 1,389 fue en parturientas haitianas, equivalente al 20.3%.

En tanto, en noviembre, las cifras indican que se produjeron en los hospitales de la red pública 6,965 partos, de los cuales correspondieron a madres haitianas 1,361, lo que equivale al 19.5% del total.