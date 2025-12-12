Están en la unidad de quemados dos pacientes afectados en la explosión Villa Marina

Dos son los heridos que se encuentran en la Unidad de Quemados del Hospital Clínico Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, víctimas de la explosión ocurrida en el residencial Intempo, en el sector Villa Marina, del Distrito Nacional.

El director de la Unidad de Quemados PEARL F. ORT, doctor Eddy Guillermo Bruno, informó a periodistas de este medio que actualmente brindan asistencia a dos pacientes extranjeros que hasta el momento se encuentran estables.

El primero de ellos es un joven de 22 años, de nacionalidad haitiana, quien tiene un 20% de su superficie corporal quemada en miembros inferiores, cara, cuello y tronco anterior.

“Las quemaduras son de segundo grado, son superficiales y profundas”, informó Bruno.

La otra víctima es una femenina de 41 años, de nacionalidad china, quien tiene el 50% de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado profundo, distribuidas en cabeza, cara, cuello, tronco anterior y posterior, además de ambos miembros superiores e inferiores.

“Ella tiene además, producto de la explosión de la onda expansiva, una fractura en la rodilla derecha. Esa paciente es crítica porque tiene una gran quemada; el paciente masculino podría salir más rápido que ella. Es una paciente bastante complicada”, explicó el doctor, quien dijo que aunque su condición es crítica, se mantiene estable.

Bruno indicó que hasta el momento se encuentran estables, orientados en tiempo y espacio en la fase inicial de reanimación, que es la fase de hidratación en las primeras 78 horas para sustituir el líquido que se ha perdido producto de la lesión.

El siniestro

Según residentes, aproximadamente a las 12 del mediodía del miércoles se empezó a percibir el olor a gas que presumiblemente sería la causa de la explosión en el residencial Intempo, ubicado en el sector Villa Marina, del Distrito Nacional.

“El seguridad me avisó que había un fuerte olor a gas a eso de las 12 del mediodía, pero yo estaba trabajando”, expresó Gisela Encarnación, una de las residentes en el edificio.

A simple vista, al menos ocho apartamentos ubicados en la parte frontal fueron impactados de manera directa, mientras que escombros permanecen en las afueras del lugar.

En la mañana de este jueves, un equipo de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) se trasladó al lugar para hacer el levantamiento correspondiente, pero hasta el momento se desconoce el informe oficial de la causa del siniestro.

El edificio se ubica en la calle H, de la comunidad Villa Marina, y se compone de seis pisos, de cinco apartamentos cada uno, según Encarnación.

El general José Luis Frometa Herasme, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, declaró el miércoles que el estallido del incendio se registró pasadas las 8:00 de la noche.

Debido a los daños estructurales, las autoridades ordenaron la evacuación total del edificio y recomendaron a los residentes de los niveles superiores no entrar a sus viviendas hasta que culminen las evaluaciones técnicas.

Además, indicaron que la explosión afectó cristales de edificios vecinos y demás alrededores.