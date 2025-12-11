Castaños Guzmán es ratificado en Patronato del HGPS

El doctor Julio A. Castaños Guzmán fue ratificado como presidente del Patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) para el nuevo período 2026–2028, mediante una votación unánime por parte de todos los miembros de la entidad.

Durante el proceso eleccionario, los integrantes del patronato destacaron la excepcional gestión del doctor Castaños Guzmán, su visión estratégica y su firme compromiso para posicionar al HGPS como un modelo de administración dentro del sistema de salud dominicano.

Asimismo, resaltaron su rol determinante en consolidar al hospital como líder nacional en trasplantes de órganos y en fortalecer su prestigio como institución de referencia tanto en el país como a nivel internacional.

El doctor Castaños Guzmán expresó su gratitud por la confianza otorgada y señaló que los avances alcanzados por el HGPS en los últimos años son el resultado del trabajo articulado de las distintas direcciones, gerencias y de todo el personal, quienes comparten y promueven la filosofía institucional.

Desde el año 2001, Castaños Guzmán ha presidido el Patronato, siendo distinguido por múltiples instituciones debido a los resultados alcanzados bajo su conducción.

Además, de por convertir al HGPS en uno de los centros hospitalarios de mayor reconocimiento y prestigio en la República Dominicana.