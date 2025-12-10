Introducen terapia alto costo para pie diabético en el hospital Marcelino Vélez Santana

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, incluyó la Unidad de Pie Diabético del hospital Marcelino Vélez Santana, en la aplicación del tratamiento de alto costo Heberprot-p, para el manejo de esa patología, con lo que suman tres los centros donde se aplica el medicamento en el país.

La introducción del medicamento para el tratamiento de esta enfermedad se enmarca en la articulación y expansión de la Red Nacional de Pie Diabético, esfuerzo que realiza el Ministerio de Salud, con el Servicio Nacional de Salud (SNS) con la finalidad de impactar en la población afectada por la diabetes.

Los datos fueron ofrecidos por el Ministerio de Salud. Esta tercera unidad de tratamiento de pie diabético, que fue inaugurada en julio pasado por el presidente Luis Abinader, es el resultado de la coordinación conjunta de las instituciones del sector público de salud de República Dominicana.

Esta terapia también funciona en los hospitales Moscoso Puello en el Distrito Nacional, y en el Hospital José María Cabral y Báez de Santiago.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó el esfuerzo del gobierno para el servicio adecuado de salud en país, señalando que el tratamiento de Heberprot-p por pacientes, ronda entre 727 mil y 969 mil pesos dependiendo de la cantidad de las dosis.

El ministro indicó la importancia y el compromiso se seguir ampliando la Red Diabética Nacional, que impulsa al actual gobierno por medio de las distintas dependencias del sector salud.

En la actualidad este servicio es asumido solo por el programa de Medicamentos de Alto Costo.

Mientras que, Carlos Sánchez Solimán, director de Medicamentos de Alto Costo, explicó la importancia del encuentro, y del esfuerzo de los diferentes actores que intervienen en la concretización de estas unidades que vienen a desempeñar una labor importante en la promoción y protección de sectores no solo de alto impacto, sino de poco acceso a un programa de esta categoría.

Durante las palabras de apertura, el doctor Willy E. Victoria resaltó la importancia de la unidad, la que dijo viene a complementar una ardua labor en una amplia población carente del servicio, y en lo adelante será suplido por este hospital.

El pie Diabético es una de las complicaciones crónicas más frecuentes, se define como la presencia de infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos de los pies, y cuya incidencia se convierte en una causa importante de hospitalización y amputación no traumática, con un alto impacto en la población de la República Dominicana.

La prevalencia general de las afecciones provocadas por las incidencias de los diferentes tipos de diabetes ronda al 12 % de la población. Según estudios de la Federación Internacional de Diabetes, (FID), realizado en el 2024, impacta al 17 % de la población adulta de República Dominicana, equivalente 1,203,700 casos registrados.