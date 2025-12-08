Virólogo insta al país a anticipar medidas frente al Covid-19

El comportamiento actual del virus del Covid-19, donde datos recientes muestran incremento de infecciones y hospitalizaciones en varios países, demanda que República Dominicana adopte medidas que lleven a una anticipación de una posible mayor actividad del virus, que pueda conllevar a presionar el sistema sanitario.

Así lo establece el virólogo e investigador dominicano Robert Paulino al señalar que, aunque no “estamos ante una emergencia como en años previos, sí ante un escenario que requiere orden, coherencia y anticipación”.

Dijo que la circulación de SARS-CoV-2 sigue siendo global, con ondas recurrentes impulsadas por subvariantes Ómicron (NB.1.8.1 “Nimbus”, XFG “Stratus”, etc.), altamente evasivas, pero, en general, asociadas a enfermedad menos grave en poblaciones vacunadas.

“Los datos recientes muestran incremento de infecciones y hospitalizaciones en varios países, especialmente en personas mayores y con comorbilidades, en un contexto de caída en la vigilancia y subregistro de casos”, dijo.

Recuerda que el Covid-19 ya se comporta como un virus estacional, por lo que es indispensable reforzar la vigilancia integrada.

Agregó que también es importante fortalecer la capacidad diagnóstica en atención primaria, y mantener, al menos a nivel centinela, la vigilancia genómica para identificar variantes de interés sin sobrecargar el sistema.

Entiende el doctor Paulino que la prioridad debe ser acelerar los refuerzos de vacunación contra Covid-19 y la vacuna de influenza en los grupos de mayor riesgo.

Esto, agregó, acompañado de una comunicación pública clara que explique que la infección previa no sustituye la vacunación.

Recomienda, además, que el uso estratégico de mascarillas (especialmente en centros de salud, transporte público y espacios cerrados) sea normalizado como medida de autocuidado en semanas de alta transmisión.

En las últimas semanas diferentes países han estado reportando la circulación más activa del virus que produce la enfermedad Covid-19, además de la incidencia de otros virus respiratorios estacionales como influenza y Sincitial.

En República Dominicana la presencia del virus del Covid-19 también continúa, pero hasta ahora con una incidencia baja, mientras tanto médicos especialistas de la neumología y la pediatría, como centros de salud públicos y privados han reportado un incremento considerable de pacientes con síntomas respiratorios que acuden en busca de atención médica tanto a sus servicios de consultas como de emergencia, requiriendo algunos de ellos hospitalización.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los síntomas más comunes de la Covid-19 son fiebre, escalofríos y dolor de garganta, entre otros y destaca que mayoría de las personas se recuperan por completo sin necesidad de tratamiento hospitalario, pero que los que presentan síntomas graves deben buscar atención médica cuanto antes.

Indica que, desde mediados de febrero de 2025, según los datos disponibles de los sitios centinela, la actividad global del SARS-CoV-2 ha ido en aumento, con una tasa de positividad de las pruebas que alcanza el 11%, niveles que no se han observado desde julio de 2024.

Este aumento, de acuerdo al organismo, se observa, principalmente en países de las regiones del Mediterráneo Oriental, el Sudeste Asiático y el Pacífico Occidental.

La OMS aconseja a todos los Estados Miembros que sigan aplicando un enfoque integrado basado en el riesgo para la gestión de la COVID-19.

De acuerdo al informe correspondiente a la Semana Epidemiológica 47, emitido el pasado jueves por el Ministerio de Salud Pública, la vigilancia centinela evidencia una presión viral intensificada, encabezada por un aumento notable del Virus Sincitial Respiratorio (VSR), que alcanza su nivel más alto del año y supera ampliamente los valores observados en 2024.

Además del VSR, se mantiene la cocirculación simultánea de otros virus respiratorios en niveles bajos a moderados, como son los de la influenza A(H3N2), influenza A(H1N1) pdm09, influenza B/Victoria, SARS-CoV-2, adenovirus, metapneumovirus y parainfluenza.