Más de 200 mil dominicanos podrían sufrir de Queratocono, según oftalmóloga

El queratocono es una enfermedad de la córnea que deforma progresivamente el ojo, según expertos. También es la principal causa de trasplante de córnea en pacientes jóvenes en el país y afecta a más de 200 mil, sin que muchos conozcan que la padecen.

La oftalmóloga Judith Puertorreal alertó sobre la alta prevalencia de esta condición y el subdiagnóstico que existe, debido a que el país podría estar viviendo una incidencia entre un 1 y un 3% de padecimientos.

Citando un estudio realizado a nivel local, Puertorreal reveló que 150 niños de una escuela en edades entre 10 y 18 años tenían una prevalencia de un 1.8%. Esto alertó a los especialistas, haciéndolos pensar que en República Dominicana gran parte de la población vive con queratocono; en algunos casos, estas personas no conocen de su condición o la ignoran.

Síntomas silenciosos y riesgo de ceguera

Puertorreal explicó que la principal dificultad radica en que la enfermedad no es visible en etapas tempranas.

"El queratocono, la córnea, se mantiene transparente hasta las etapas más avanzadas, o sea, que muchos pacientes con queratocono son inclusive legalmente discapacitados visuales por la mala visión que tienen, pero no son tratados como tal porque la enfermedad no se nota", explicó la especialista durante una entrevista en el programa televisivo Al Punto Vespertino.

Instó a los padres a estar atentos a las señales tempranas, especialmente si tienen hijos con historial de alergias, debido a que, al frotarse los ojos, una gran parte de los niños terminarán desarrollando queratocono.

"Identificar los niños o los adolescentes y los jóvenes que tienden a entrecerrar los ojos para ver bien; eso también es un signo muy característico de los pacientes con queratocono", precisó.

Además, la especialista destacó que, al realizarse un cambio de lentes, si la fórmula cambia muy rápido o le dejan de funcionar en un periodo corto, puede ser una señal de la enfermedad progresiva.

Diagnóstico tardío y consecuencias en adultos

La doctora advirtió que muchos adultos se enteran de que padecen queratocono tarde, a menudo cuando la enfermedad ya ha avanzado, y sufren síntomas que impactan su calidad de vida, como la conducción nocturna.

"Un síntoma que afecta mucho a adultos es que las luces de los vehículos las ven muy estrelladas, muy difuminadas, al punto que muchos optan por no conducir de noche porque se sienten inseguros", agregó.

Puertorreal aseguró que la importancia del diagnóstico temprano radica en que, si la enfermedad no se detiene a tiempo, el paciente termina necesitando un trasplante de córnea. La especialista indicó que el diagnóstico está aumentando debido a la disponibilidad de equipos más especializados.