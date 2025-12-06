Neumólogos alertan sobre riesgos de la oleada gripal que afecta a la población

Una oleada de virus respiratorios está afectando en la actualidad a la población dominicana, llegando algunos pacientes a coinfectarse con dos tipos a la vez, lo que incrementa el riesgo de complicaciones, reveló ayer la presidenta electa de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax.

La doctora Maribel Jorge fue enfática en pedir a la población evitar la automedicación, ya que eso puede complicar más su cuadro médico y reveló que dentro de los afectados se encuentran jóvenes de 18 a 23 años que tienen en común que usan vapes, lo que incide en sus pulmones.

Consultada por Listín Diario, la especialista explicó que en la actualidad el país está viviendo una gran oleada de procesos gripales causados por varios virus respiratorios que están circulando a la vez.

Entre los virus que están detectando fruto de los paneles respiratorios que realizan a los pacientes, citó que en primer lugar se encuentra el Sincitial Respiratorio (VSR), seguido de la influenza A, diferentes coronavirus, el metapneumovirus y parainfluenza, con la salvedad de que a veces en los pacientes coinciden dos de ellos, lo que lleva a complicaciones como la neumonía.

Síntomas más comunes

“La mayoría de los pacientes que llegan a la consulta vienen presentando cuadros, que comienzan leves, algunos otros no, como fiebre, dolor en las articulaciones, dolor de garganta, tos seca persistente y algunos presentan dificultad respiratoria”, detalló la presidenta electa de la Sociedad de Neumología.

Dijo que el problema de algunos pacientes es que llegan tarde a la consulta médica, porque se quedan en sus casas polimedicándose, que es un error que se está cometiendo, por lo que llamó a las personas a no automedicarse, y que desde que empiecen con los procesos febriles, acudir al médico.

La doctora Jorge dijo que la mayoría de los pacientes que se están complicando después de haber sido afectados por algún virus respiratorio, son los fumadores, entre ellos los que usan el vapeo, y los que tienen historia de enfermedades pulmonares, como la bronquitis crónica, asma, los que tienen cáncer, los renales crónicos y los que sufren de hipertensión o diabetes.

“Algo que nos está llamando la atención es que pacientes jóvenes, específicamente entre 18 a 23 años que usan mucho el vapeo, también están llegando bastante complicados con los procesos gripales, porque se comportan como pacientes fumadores y todos sabemos de las alternaciones estructurales que produce el vapear en los pulmones”, dijo.

Evitar lugares masivos

La especialista de la neumonía recomienda a las personas que, si no tienen que salir donde hay cúmulo de personas, que no lo hagan, o limiten sus salidas a conglomerados y que en caso de que sea obligatorio tener que ir, que procedan entonces a utilizar mascarillas, aunque con ello llamen la atención.

También el lavado de manos; una buena alimentación que no tenga grasas saturadas, que privilegie la fruta y los vegetales y carnes asadas; tomar mucho líquido y completar los esquemas de vacunación contra la influenza y la neumonía.

Recordó que el VSR se consideraba antes que atacaba mayormente a los niños, pero en los últimos tiempos se ha visto una oleada que afecta a la población adulta y a los adultos mayores, y actualmente es el responsable de una gran parte de las complicaciones de neumonía que se están viendo.

Llegan tarde

“Estamos abarrotados, con pacientes con muchos procesos gripales, pero también estamos preocupados, porque la población no está acudiendo tempranamente al médico, sino que se quedan en las casas y cuando ya tienen siete u ocho días, después de haber tomado de todo, es que llegan al médico con complicaciones que pudieron evitarse.

Recordó que anteriormente para esta época siempre se veía COVID e influenza, pero ahora hay muchos virus y bacterias activas, y sobre todo hay una resistencia a los antibióticos, que es otro problema que se tiene justamente por la automedicación de las personas, que toman antibióticos por cualquier quebranto de salud.

Recordarle a la población que la gripe es provocada por virus, y a veces por bacterias que son atípicas, y que por esa razón no se debe tomar antibióticos, lo que conlleva a que se produzcan neumonías muy agresivas, que se están observando con frecuencia.

Llamó a las autoridades a regular la venta de medicamentos para evitar ese tipo de situaciones que afecta a la población.

Informe epidemiológico

De acuerdo al informe correspondiente a la Semana Epidemiológica 47, emitido este jueves por el Ministerio de Salud Pública, la vigilancia centinela evidencia una presión viral intensificada, encabezada por un aumento notable del Virus Sincitial Respiratorio (VSR), que alcanza su nivel más alto del año y supera ampliamente los valores observados en 2024.

Destaca el registro de un incremento significativo de consultas y hospitalizaciones pediátricas, sobre todo por bronquiolitis y neumonía, en los establecimientos de salud del país, provocada por un importante aumento de varios virus respiratorios, sobre todo del Virus Sincitial (VSR), que ya supera los registros del año pasado.