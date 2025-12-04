La violencia contra niños y mujeres es de alta preocupación para la OPS

El acceso a servicios de salud mental en las propias comunidades y frenar la violencia contra mujeres y niños, son parte de las preocupaciones que tiene la Organización Panamericana de la Salud (OPS) frente a los países de la región, entre ellos República Dominicana.

Los mismos, junto a la reducción de los indicadores de mortalidad materna y de muertes por enfermedades no transmisibles, constituyen desafíos importantes pendientes, reveló el director de la OPS/OMS, doctor Jarbas Barbosa, quien se encuentra de visita en el país.

En una entrevista concedida a periodistas especializados en salud, el doctor Barbosa citó también el establecer la atención primaria en salud, con un primer nivel con capacidad resolutiva, como otro desafío importante, aunque destacó los pasos que da República Dominicana para avanzar en ese propósito.

En torno a la violencia contra mujeres y niños, dijo que desafortunadamente es una característica quizás de la cultura machista de América Latina, y que el número de mujeres que es víctima de violencia en la región es inaceptable.

Recordó que recientemente presentaron un informe que demuestra que 1 de cada tres mujeres de la región fue víctima de violencia y destacó el rol que juegan los servicios y los profesionales de salud en su identificación, ya que son los primeros en tener contacto con la víctima.

“Así que creo que el sector salud, de una manera integrada con justicia, policía, trabajo social, pueden tener un rol importante para disminuir ese dato triste de la violencia contra las mujeres y niños”, dijo, al destacar que el organismo ofrece a los servicios y personal de salud protocolos y entrenamientos para que tengan la capacidad de identificar y proveer protección a las víctimas.

Salud mental es prioridad

El director de la OPS/OMS dijo que la salud mental es otra preocupación y que América Latina es la región de las americanas donde la tasa de suicidio creció en los últimos años.

“Entonces salud mental es una prioridad para nosotros. Las cifras son limitadas, pero sabemos que la prevalencia de depresión, es muy importante”, dijo.

Señaló que los países pueden cambiar la manera de ofertar el cuidado de salud mental, porque en muchos países todavía hay una mortalidad y los sistemas aún están muy centrados en hospitales.

Dijo que lo que propone la OPS es moverse a la atención primaria para estar más cerca de las comunidades, a fin de reducir el estima y discriminación y facilitar que las personas puedan buscar el cuidado y apoyo antes de tener un cuadro de salud mental.

En torno a los indicadores de salud que preocupan en la región, destacó que se han definido algunas prioridades y que una de ellas es “cómo podemos avanzar en la eliminación de las enfermedades transmisibles, porque todavía tenemos enfermedades, como algunas prevenibles por vacuna, VIH, malaria, que se puede avanzar con más velocidad en la eliminación”.

No obstante, señaló que se tienen algunos logros importantes en la región, donde hay países que lograron interrumpir la transmisión vertical de VIH de madre para hijo; de malaria se tuvo este año la certificación de Surinam, que es el primer país de la cuenca amazónica que logra eliminar malaria y que cuando miramos a América Central y el Caribe, se ve que República Dominicana está muy avanzado en la eliminación de la malaria.

Entiende que aún se puede avanzar más y dijo que cree que Las Américas puede ser la primera región del mundo en eliminar la malaria.

Destacó que también se ha avanzado frente al virus del papiloma humano, donde sólo dos países no han introducido la vacuna, que son Haití y Cuba.

Explicó que el segundo grupo de prioridades planteada por los países miembros de la OPS es ver cómo se pueden evitar las muertes prevenibles por enfermedades no transmisibles, que es un problema para la región, porque si los casos de hipertensión no se identifican de manera precoz en atención primaria y no se tratan, pasa que muchas veces las personas lo descubren cuando tienen el primer infarto cardiaco o el accidente cerebro vascular.

“Las muertes prevenibles por enfermedades no transmisibles, creo sería la segunda preocupación más grande que tenemos”, dijo.

Atención primaria

Dijo que se está trabajando con los países y que República Dominicana fue el primero que firmó la iniciativa que le permite utilizar recursos de préstamos del Banco Mundial y del Interamericano de Desarrollo para fortalecer la atención primaria, con la renovación de las unidades, compra de equipos, telemedicina y entrenamiento, entre otras.

Esto, agregó, con el propósito de transformar y tener una atención primaria con capacidad resolutiva que pueda ofrecer el cuidado necesario a las personas.

Dijo que la atención primaria es buena, porque está más cerca y la gente no tiene que moverse al hospital a tener horas de esperas, pero también es bueno para el sistema de salud porque es más efectivo tratar en ese nivel, la diabetes e hipertensión, que, en un nivel secundario o terciario, es mucho más caro.

En el país, señaló, hay avances en ese sentido y es el compromiso que tiene el país con la puesta en marcha de iniciativas que permitan identificar tempranamente a su población con hipertensión.

Recordó que en promedio en AL y el Caribe de cada 100 personas que tienen hipertensión, solo 50 lo saben y de éstas solo 25 la tiene bajo control.

Mortalidad materna e infantil

Sobre la mortalidad materna e infantil, el doctor Barbosa dijo que es un desafío y la OPS está trabajando con el Ministerio de Salud Pública en ese tema. “Ahí hay dos componentes, uno es que desafortunadamente las barreras de acceso en Haití son muy importantes, las mujeres de Haití tienen que pagar para tener acceso al prenatal, al parto y entonces muchas no tienen esos chequeos en su país, presentan complicaciones, y por eso llegan a República Dominicana”.

En tal sentido, dijo que también cree que hay una oportunidad de mejorar los datos de República Dominicana con algunas intervenciones.

Destacó que República Dominicana es parte de un grupo de 12 países, que están trabajando para reducir la mortalidad materna, con la iniciativa de 0 muerte materna, con los cuales se trabajara en un plan de acción para identificar las barreras.

Recordó que el indicador de mortalidad materna está vinculado a acceso y calidad de la atención, “si está elevada la mortalidad materna, es porque se deben mejorar ambas”.