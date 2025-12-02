Salud Pública destaca avances en respuesta al VIH y acciones preventivas de atención integral

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó la labor de la institución para prevenir con tratamientos preventivos el paso del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), de madre a hijo durante el embarazo.

En un encuentro realizado por el Día Internacional de la Respuesta al VIH/Sida, el Programa de ITS, VIH y Hepatitis, destacó los avances en la respuesta nacional al VIH e invita a reforzar el compromiso colectivo con la prevención, la atención integral y la eliminación del estigma.

Las autoridades informaron que las acciones sostenidas del programa han permitido fortalecer la prevención combinada, ampliar el acceso a servicios especializados, garantizar el tratamiento antirretroviral y mejorar la calidad de la atención en todo el territorio nacional.

Como parte de estos esfuerzos, el país ha impulsado la expansión de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), una herramienta altamente efectiva para reducir el riesgo de infección.

Actualmente, 16 centros de salud están habilitados para su dispensación gratuita, beneficiando activamente a 4,678 personas.

Asimismo, se continúa fortaleciendo el trabajo comunitario y los procesos de vinculación y retención de los usuarios en los servicios de atención integral, consolidando una respuesta más accesible y orientada a la población clave.

Un avance significativo se refleja también en la reducción de la transmisión materno-infantil. Entre enero y noviembre de 2025, se garantizó tratamiento antirretroviral a 990 embarazadas, alcanzando una tasa de transmisión de apenas 0.6 % a las seis semanas de vida, lo que representa un paso fundamental hacia la eliminación de la transmisión vertical del VIH en República Dominicana.

De acuerdo con los datos más recientes del Sistema de Registro Nominal de Atención Integral (SIRNAI), actualizados al 30 de octubre de 2025, el país continúa avanzando en la cascada de tratamiento.

El 95.02 % de las personas que viven con VIH conocen su diagnóstico (79,818 de una estimación nacional de 84,000), mientras que 56,299 personas reciben tratamiento antirretroviral de manera activa, equivalente al 67.02 % de cobertura nacional.

Un total de 49,460 personas presentan supresión viral confirmada, lo que representa un 58.88 % respecto a la estimación nacional.

En cuanto a las metas 95-95-95, República Dominicana alcanza 100.02 % en el primer 95, 74.26 % en el segundo y 68.68 % en el tercero, reflejando avances significativos y los desafíos aún presentes en retención y adherencia al tratamiento.

En un contexto regional de esfuerzos renovados para acelerar el fin de la epidemia, República Dominicana recibió este año un reconocimiento internacional de gran relevancia: fue distinguida como “País Champion” durante el 30 aniversario del Grupo de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH). Este galardón resalta el liderazgo del país en la implementación de estrategias innovadoras y sostenibles para mejorar la atención, prevenir nuevas infecciones y acompañar a las personas que viven con VIH.

También valora la integración progresiva de los servicios de salud, la ampliación del acceso al tratamiento, el fortalecimiento de la prevención combinada y la mejora continua en la calidad de la atención, áreas en las que el país ha impulsado reformas que hoy sirven de referencia en la región.