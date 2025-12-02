Hookah y drogas complican cuadros respiratorios y disparan complicaciones en jóvenes

Ante la circulación de distintos virus respiratorios que afectan al país, médicos neumólogos han emitido una seria advertencia sobre las alteraciones en el cuadro clínico de los jóvenes que consumen hookah o drogas, señalando un vínculo directo entre el uso de estas sustancias y las complicaciones respiratorias graves.

La doctora Maribel Jorge, encargada del área de neumología del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, de La Vega, reveló que el 54% de los pacientes que recibe el centro con complicaciones respiratorias tiene entre 18 y 23 años de edad.

Jorge explicó que el consumo de estas sustancias está alterando la respuesta del organismo juvenil a las infecciones virales comunes.

“Ahora mismo estamos en una época de alarma y otra cosa que ha venido a complicar esta misma situación son los jóvenes que antes no les daban tanta gripe, pero el uso de la hookah con las drogas, específicamente la marihuana, esto ha venido a complicar más las cosas,” dijo la doctora durante una entrevista en el programa de televisión Al Punto Vespertino.

Resaltó que esta “choque de virus respiratorios y el consumo de sustancias” ha generado desenlaces fatales, produciendo muertes en la población joven que, de otra forma, no habrían desarrollado complicaciones tan severas.

La doctora también destacó que estas sustancias son un factor de riesgo para otros eventos trágicos, señalando que la mayor cantidad de muertes por accidente de tránsito se registran debido a los efectos de la hookah y las drogas.

Daños pulmonares irreversibles

Además de las infecciones virales, el consumo de hookah y drogas provoca daños y alteraciones pulmonares directas.

Jorge indicó que el daño es tan significativo que algunos pacientes que han sido sometidos a cirugías por otras causas sufren colapso pulmonar debido a los efectos residuales de estas sustancias.

Para enfrentar esta crisis sanitaria y social, la neumóloga hizo un llamado urgente a la acción colectiva a unirse como sociedad.

“Como sociedad, nosotros tenemos un trabajo duro, pero conjuntamente con las autoridades, porque solos no podemos. Tenemos que unirnos para enfrentar esta situación con los padres también, las escuelas, colegios, porque de verdad que nuestra juventud ahora mismo está en riesgo y en peligro,” alertó.