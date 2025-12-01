Diabetes infantil: Especialista alerta sobre 4,000 casos de tipo 1 en la población joven dominicana

República Dominicana, a la fecha, registra 4,000 personas por debajo de los 18 años con diabetes tipo 1, una cifra alarmante para los especialistas.

El doctor Ammar Ibrahim, director general del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (INDEN), explicó que el 13.45% de la población dominicana tiene diabetes y el 9.3% tiene prediabetes, aunque algunos de estos ignoren el diagnóstico.

“Hay una parte de las personas con diabetes que no presentan síntomas, por eso se recomienda que las personas con riesgos de diabetes se realicen la prueba de glicemia una vez al año y a quienes tienen riesgos cada seis meses”, exhortó el especialista durante una entrevista en el canal de YouTube, Deyanira en Alta Voz.

El doctor Ibrahim advirtió sobre las graves consecuencias de la falta de pruebas oportunas.

"Hemos visto muchas personas que vienen con complicaciones crónicas de diabetes, ya sea renal, ceguera, cardiaco y pie diabético. Cuando se les pregunta si son diabéticos, no sabían, pero hace diez años les habían dicho que tenían el azúcar alta y no se atendieron. Duraron diez años sin recibir un tratamiento y eso no lo podemos permitir”, lamentó el especialista durante una entrevista.

El director del INDEN exhortó a quienes tienen factores de riesgo a realizarse la prueba de glicemia una vez al año, y a quienes ya tienen el riesgo elevado, cada seis meses.

Además, el especialista desmintió una creencia popular sobre la existencia de la “diabetes emocional”. Aunque el estrés puede generar picos de azúcar, la causa subyacente siempre es un problema metabólico preexistente que clasifica a la persona como prediabética o diabética.

Pie diabético y la ceguera al dolor

Una de las complicaciones más serias de la enfermedad es el pie diabético, que comienza con la neuropatía (alteración en la sensación de las piernas).

El doctor Ibrahim detalló que existen dos tipos: la neuropatía positiva, caracterizada por dolor y calambres, y la neuropatía negativa, que suprime la sensibilidad al dolor. Esta última es responsable de casi el 80% de los casos de pie diabético, ya que el paciente no percibe el daño.

El experto señaló que el trauma a repetición, provocado principalmente por el uso inadecuado de calzado o zapatos flexibles, es una causa común de infección en los pies, especialmente en pacientes con neuropatía negativa.

Síntomas clásicos y tipos dominantes

El doctor Ibrahim insistió en que la población debe reconocer los síntomas clásicos de la diabetes: comer mucho y perder peso, cansancio, sed extrema (polidipsia), micción frecuente (poliuria) y visión borrosa.

En cuanto a la clasificación, la diabetes tipo 1 se debe a un defecto en la producción o calidad de la insulina, lo que obliga al paciente a depender de su uso.

Por su parte, la diabetes tipo 2 se desarrolla en la vida adulta debido a una producción insuficiente de insulina. Aunque el tratamiento usual para este tipo son las pastillas, un grupo puede requerir el apoyo de insulina.

La gran mayoría de los casos en República Dominicana, más del 93%, corresponden a la diabetes tipo 2. Esta alta prevalencia se relaciona directamente con el peso corporal y los problemas de obesidad dentro de la población, según los datos manejados por el INDEN.