Antecedentes de protestas del gremio de enfermeras

Las protestas de enfermeras no son algo de ahora, son un recurso que llevan usando los gremios desde hace muchos años, la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased cntd), la Asociación de Enfermeras del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, la Coordinadora Nacional de Enfermería (Conaen), la Asociación Nacional de enfermería (Asonaen), el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), entre otras organizaciones, se han organizado para alzar la voz por las deficiencias laborales que les azotan.

En septiembre de 2013, enfermeras marcharon en Hato Mayor demandando que las nombren, encabezadas por la entonces presidenta de la filial del Colegio Médico Dominicano, Nancy Encarnación.

En mayo de 2015 la Asonaen protestó en el Palacio Nacional demandando el nombramiento de auxiliares, el aumento de las pensiones y por las carencias en los servicios de salud. En ese tiempo los hospitales llegaron a funcionar al 50% de su capacidad.

En mayo de 2024 las enfermeras protestaron con el respaldo de la Unased en el hospital José Manuel Rodríguez Jiménez, el antiguo Santo Socorro, porque las estaban desvinculando luego de tener más de 40 años de servicio.

En agosto de 2024, el día 12 el Codopenf se manifestó frente a las oficinas del Servicio Nacional de Salud (SNS) y el día 20, enfermeras de varios centros exigieron las pensiones prometidas por el gobierno, por el reconocimiento del tiempo en servicio y la asignación de incentivos.

El 28 de noviembre de 2025, Conaen y Unased demandaron porque al menos cumplieran los cuatro puntos del acuerdo, por las pensiones, el pago de los incentivos por antigüedad que no se han hecho, las desvinculaciones que no han parado y por el aval de los bachilleres técnicos.

Estas solo son algunas muestras de los esfuerzos que han hecho los gremios de enfermeras por obtener el apoyo que merecen, por tan ardua labor que realizan en el día a día.

Y así como han resistido y persistido, lo seguirán haciendo, hasta llegar a los extremos que tengan que llegar por sus derechos laborales.