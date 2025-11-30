Se han registrado 11,961 embarazos en adolescentes en suelo dominicano este año; 2,463 son haitianas

Este 2025 República Dominicana ha registrado un total de 11,961 embarazos en adolescentes, fenómeno que continúa siendo un desafío en términos de desarrollo y económico.

De estos embarazos en adolescentes, el 77.07 % corresponde a dominicanas, mientras que las haitianas ocupan el 22.78 % con 2,463 casos de embarazo a temprana edad, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

El organismo señala que las cifras recientes reflejan una tendencia favorable, pues en el tercer trimestre de este 2025 se registraron 4,170 casos, lo que significa una reducción del 12.14% frente a los 4,746 embarazos reportados en igual periodo de 2024.

Varias provincias presentaron altos números de embarazos en adolescentes, siendo Monte Cristi (25.1%) la localidad con mayor porcentaje de casos en relación con el total de embarazos registrados en su territor; le sigue Valverde con 25.56 %; Elías Piña, con 24.55 %; Pedernales con 24.32% y Dajabón con 23.93%.

Le siguen Santiago Rodríguez con un porcentaje de 23.56; María Trinidad Sánchez con un 23.13 %; Duarte con un 22.77 % y Hato Mayor con 22.77 %.

Asimismo, 11,352 (94.91 %) adolescentes que quedaron en estado de embarazo en este 2025, tenían edades de 15 a 19 años, y 609 (5.09 %) de los embarazos fueron de adolescentes con menos de 15 años de edad.

La ONE apunta que al tercer trimestre del presente año, el 46.01 % (5,503) de los embarazos en adolescentes culminaron en partos vaginales, lo que representa una reducción de un 16.04 % en comparación con los partos vaginales registrados en el mismo período del 2024 (6,554).

Por su parte, un 45.04% (5,387) de los embarazos concluyeron mediante cesáreas, con una reducción de un 0.15 % con respecto a los partos por cesáreas del año 2024 (5,395). Además, el 8.95 % (1,071) restante correspondió a abortos, cifra que representa una reducción de un 7.83 % en relación con los abortos registrados en 2024 (1,162).

Los embarazos adolescentes continúan presentando una baja favorable en el territorio nacional en los últimos años. En 2021 se registraron 27,476; en 2022, 25,489; en 2023 hubo un total de 23,070; en 2024, se notificaron un total de 17,845 y este 2025, 11,961.

La ONE señala que en los casos de este año no están incluidos los abortos ocurridos y datos de patronatos, ONGs y privado.