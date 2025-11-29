Enfermeras de SFM protestan frente al Hospital San Vicente de Paúl

Los gremios de enfermería y trabajadores del área de la salud de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, iniciaron este viernes su jornada de protestas en los alrededores del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, con el fin de velar por mejores condiciones de trabajo y aumento salarial.

Durante el paro se unieron al sentir de cada enfermero, haciendo un llamado a las autoridades de cumplir con las promesas realizadas y acuerdos previamente pactados que hoy siguen siendo ignoradas.

La comunidad no puede presumir de sentirse escuchada por lo que serán persistentes con sus demandas y no cesarán hasta que el gobierno responda y asuma el compromiso con el cuerpo de enfermeros del país.

“A pesar de habernos reunido con el presidente Luis Abinader el pasado 30 de septiembre, donde él mismo instruyó al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, a dar seguimiento a una auditoría de las nóminas, la situación continúa sin una solución concreta”, señalaron.

El gremio de enfermeras busca que las autoridades actúen y respondan ante lo anteriormente discutido, abogan porque se cumplan los acuerdos laborales y salariales pactados, las mejoras de las condiciones de trabajo, la dotación de insumos y porque se ponga fin a la ignorancia de las autoridades frente a sus demandas.