Enfermeras protestan contra irregularidades laborales

Los gremios de enfermeras realizaron una protesta para hacer un llamado a Mario Lama, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) y al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, por el nombramiento y pensiones de las enfermeras.

Los representantes y miembros de diversos sindicatos de enfermeras se organizaron para demandar mejoras en las condiciones laborales en los hospitales y seguridad del personal médico.

El secretario general de la Coordinadora Nacional de Enfermería (CONAEN), Secundino Sánchez, declaró que Luis Abinader no ha cumplido con las promesas de mejorar las condiciones laborales de las enfermeras.

La secretaria de finanzas de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (UNASED), Sol Amantina Delgado expresó que tienen desde el año 2013 luchando por las pensiones del 100%.

La secretaria Amantina añadió lo necesario qué son los cambios de designación de las enfermeras licenciadas que están cumpliendo los roles de una enfermera profesional pero ganando el sueldo de una enfermera auxiliar.

Un caso más reciente es la gran cantidad de enfermeras que han sido desvinculadas después de enfrentar la pandemia en los últimos años.

La representante Delgado afirmó que "el presidente decía que las enfermeras eran heroínas, sin embargo no hemos visto eso de su parte porque no firma los acuerdos con enfermería".

Destacó que los puntos pactados pasaron de una gran cantidad a solo cuatro, y aún así ninguno ha sido cumplido.

Dice que no piden un aumento salarial porque se está cumpliendo, lo que no se está cumpliendo es el incentivo por tiempo de servicio.

Solicita la atención del ministro de salud pública, Víctor Elías Atallah, Mario Lama y el presidente a que se hagan cargo, afirmando que "las enfermeras no queremos hacer protestas, las enfermeras queremos trabajar tranquilas".

Según Belkys Amarili Javier, secretaria de organización de la coordinadora nacional de enfermería, hay una gran cantidad de enfermeras que tienen 15 y 20 años en servicio sin proporción de su salario, cuando se debe dar cada cinco años.

"Otro problema es la escasez de personal, porque no quieren nombrar a más enfermeras a menos que sean licenciadas y no aceptan carreras técnicas", señaló la secretaria Belkys.

Las enfermeras están a la espera de sus pensiones pero nunca llegan y en el caso de que lleguen, es en un 60%.

La situación resulta en más carga de trabajo para las enfermeras que continúen en el centro, forzándolas hasta el punto del colapso.

Por estas deficiencias terminan trabajando más de los años estipulados para poder subsistir.

Mientras otras tienen que recurrir a salir del país buscando un destino que si vele por la integridad de las enfermeras por completo.