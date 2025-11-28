Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

danas de baní 

Las Dunas de Baní bajo fuerte patrullaje de la Armada

El cuerpo militar naval trabaja en conjunto con las autoridades ambientales para prevenir y combatir cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad del valioso Monumento Natural.

Las actividades ilicuitas en Las Dunas degrada el paisaje, reduce la capacidad natural de las dunas para actuar como barrera contra la erosión costera y destruye el hábitat de especies endémicas.

Las actividades ilicuitas en Las Dunas degrada el paisaje, reduce la capacidad natural de las dunas para actuar como barrera contra la erosión costera y destruye el hábitat de especies endémicas.

Listín DiarioBaní, RD

La Armada de República Dominicana, en apoyo directo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mantiene un patrullaje constante, preventivo y disuasivo en el Monumento Natural Dunas de Baní, con el propósito de preservar y proteger este valioso ecosistema.

Esta acción se realiza en cumplimiento estricto de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, y reafirma el compromiso institucional de resguardar los recursos naturales de la Nación y garantizar su conservación para las presentes y futuras generaciones.

El cuerpo militar naval trabaja en conjunto con las autoridades ambientales para prevenir y combatir cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad del valioso Monumento Natural. Video

El cuerpo militar naval trabaja en conjunto con las autoridades ambientales para prevenir y combatir cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad del valioso Monumento Natural.


La Armada de República Dominicana, a través de sus unidades de patrullaje, trabaja en conjunto con las autoridades ambientales para prevenir y combatir cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad del Monumento Natural Dunas de Baní, y así proteger la biodiversidad y el patrimonio natural de la República Dominicana.

La Armada de República Dominicana en gestión del vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, ARD, mantiene el compromiso institucional a la vez de reiterar el compromiso con la protección del medio ambiente, los recursos naturales, y continuarán trabajando para garantizar la conservación de su patrimonio natural para las generaciones futuras.

