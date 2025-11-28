Las Dunas de Baní bajo fuerte patrullaje de la Armada

La Armada de República Dominicana, en apoyo directo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mantiene un patrullaje constante, preventivo y disuasivo en el Monumento Natural Dunas de Baní, con el propósito de preservar y proteger este valioso ecosistema.

Esta acción se realiza en cumplimiento estricto de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, y reafirma el compromiso institucional de resguardar los recursos naturales de la Nación y garantizar su conservación para las presentes y futuras generaciones.

Video El cuerpo militar naval trabaja en conjunto con las autoridades ambientales para prevenir y combatir cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad del valioso Monumento Natural.



La Armada de República Dominicana, a través de sus unidades de patrullaje, trabaja en conjunto con las autoridades ambientales para prevenir y combatir cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad del Monumento Natural Dunas de Baní, y así proteger la biodiversidad y el patrimonio natural de la República Dominicana.

La Armada de República Dominicana en gestión del vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, ARD, mantiene el compromiso institucional a la vez de reiterar el compromiso con la protección del medio ambiente, los recursos naturales, y continuarán trabajando para garantizar la conservación de su patrimonio natural para las generaciones futuras.