Médico dominicano exaltado como Maestro de la Cirugía por academia en EEUU

El médico y científico dominicano, Rubén Peralta, fue exaltado como Maestro de la Cirugía y Educador por el Colegio Americano de Cirujanos (ACS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El primer dominicano y único en recibir el gran honor de pertenecer a la Academia de Maestro de la Cirugía y Educadores de EEUU.

Peralta también fue el primer médico dominicano con igual distinción en Catar y los países poderosos del Golfo Pérsico -GCC country)

La exaltación al peldaño más alto de la academia de las ciencias quirúrgicas es la culminación de un recorrido que abarca décadas de Peralta en su carrera académica, legado profesional y humanista.

Este reconocimiento se considera un honor excepcional en el mundo de la academia para la cirugía.

Desde su creación en 2018, menos del 0.3% de los miembros de la ACS han sido admitidos, lo que la convierte en uno de los máximos honores académicos en cirugía.

“Espero que este gran reconocimiento sirva como inspiración para los lectores del periódico (Listín Diario) insignia del país y la juventud dominicana”, expresó el médico dominicano al valorar el reconocimiento.