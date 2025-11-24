Preocuparse en exceso por el dolor de espalda puede explicar el 35% de discapacidad

Un estudio europeo con participación del Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha revelado que, en dolor de espalda crónico inespecífico, aspectos psicológicos como preocuparse en exceso por el dolor catastrofismo o tener miedo de moverse kinesifóbia pueden explicar hasta el 35 por ciento de la discapacidad.

El impacto es "especialmente relevante" en muchas mujeres tras la menopausia, etapa en la que confluyen factores biológicos, sociales y la pérdida de masa muscular asociada a la edad, informa el Hospital de Bellvitge en un comunicado de este viernes.

La investigación ha analizado 276 personas (con un 72% de mujeres) con dolor lumbar crónico inespecífico con una durada media del dolor de casi 6 años y una intensidad media de 6,7 sobre 10, atendidas en hospitales de Navarra, València, Lleida y L'Hospitalet.

Los resultados refuerzan el modelo biopsicosocial del dolor y subrayan la necesidad de que el tratamiento "ponga el foco en la educación para la salud y el ejercicio físico", más allá de procedimientos médicos intervencionistas.

EL PAPEL DE LA MENTE

El estudio confirma que la intensidad del dolor y la discapacidad mantienen "solo una correlación moderada", mientras las creencias negativas sobre el dolor tienen un peso muy importante en la discapacidad.

El coautor del trabajo y cirujano de columna del Hospital de Bellvitge, Iago Garreta, ha señalado que lo que uno piensa sobre el dolor puede intensificarlo: "Con el mismo dolor, hay personas que pueden continuar con sus actividades y otras que ven su vida muy limitada".

Estas creencias pueden modificarse con educación sanitaria, ejercicios progresivos y estrategias psicológicas adecuadas.

En este contexto, el ensayo clínico piloto 'En forma', liderado desde Bellvitge, ha demostrado que este tipo de programa es viable en el sistema público y, además, sugiere que puede mejorar la discapacidad y la salud emocional, contribuyendo a reducir cirugías por dolor de espalda.