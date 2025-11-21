Conadis y fundación entregarán sillas de ruedas en el país

El presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Benny Metz, y el director ejecutivo de la institución, Alexis Alcántara, recibieron cientos de sillas de ruedas gestionadas por la Fundación Wheelchair, como parte de los esfuerzos conjuntos para continuar fortaleciendo la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en República Dominicana.

Durante el acto, Metz expresó su profundo agradecimiento a Steve Beinke y Scott Ford, fundadores de la Wheelchair Foundation, por esta valiosa contribución, la cual es fruto de los vínculos fortalecidos tras una visita realizada hace algunos meses a la fundación en Estados Unidos, donde se abordaron iniciativas conjuntas en favor de las personas con discapacidad.

“Su compromiso y solidaridad representan una esperanza real para cientos de personas con discapacidad, impactando directamente en su movilidad, autonomía y calidad de vida”, manifestó el funcionario.

La arquitecta Marcell Martínez, representante de la Fundación Wheelchair en el país, destacó que esta entrega forma parte del compromiso permanente de la organización con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Indicó además que las sillas de ruedas fueron personalizadas con los logos de la Fundación Wheelchair y del Conadis, con el propósito de garantizar su identificación y reforzar la visibilidad de esta alianza en favor de la inclusión.

De su lado, el director ejecutivo del Conadis, Alexis Alcántara, señaló que estos dispositivos de apoyo serán distribuidos a través de las jornadas de inclusión social realizadas en distintos puntos del país, incluyendo comunidades remotas.