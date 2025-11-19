El SNS responde a críticas y asegura construye 10 unidades de hemodiálisis

El pasado lunes, la Fundación Pro Ayuda a Pacientes Renales y Trasplantados (Fundopart) denunció las precariedades que prevalecen en las unidades de hemodiálisis y las debilidades en los protocolos de aplicación de la Ley 1138-03 sobre la Habilitación y Acreditación de Establecimiento y Servicio de los Pacientes Renales.

Ante esto, el Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que se encuentran en proceso de construcción diez nuevas unidades de hemodiálisis para responder a la creciente demanda de atención renal.

La directora de Centros Hospitalarios del SNS, Yocasta Lara, puntualizó que esas nuevas áreas estarán en centros médicos como Nuestra Señora de Regla, Toribio Bencosme, Antonio Yapour Heded, San Bartolomé, Arístides Fiallo, Luis Bogaert, Leopoldo Pou, Pedro Marchena, Padre Fantino y San José de Ocoa.

Asistencia a pacientes

La funcionaria destacó que actualmente el sistema público asiste a 1,362 pacientes en hemodiálisis y 907 en diálisis peritoneal, mientras que hay 702 pacientes con catéteres, 170 permanentes y 532 transitorios.

Lara también aseguró que fueron incorporadas 44 nuevas máquinas de hemodiálisis en hospitales de distintas provincias como el Jaime Oliver Pino, Rafael J. Mañón, Félix María Goico, Inmaculada Concepción y el Ricardo Limardo; además, en las unidades de cuidados intensivos del Estrella Ureña, Moscoso Puello, Padre Billini y Ángel Contreras.

Nutrición y psicología

La directora del SNS esaltó que todos los hospitales que cuentan con servicios de hemodiálisis disponen de equipos de nutrición y psicología, que brindan acompañamiento continuo como parte del abordaje integral del tratamiento sustitutivo renal.

En la denuncia, Fundopart especificó que los pacientes en las unidades de hemodiálisis ascienden a 4.300 y los de la unidad de hemodiálisis peritoneal ambulatoria a 1.000, además de que el cuarenta y cinco por ciento de esos pacientes muere debido a ineficiencia en la atención primaria.

Solicitó contar con accesos vasculares que faciliten el tratamiento a pacientes crónicos; que el personal médico que asiste esas unidades de hemodiálisis reciba capacitación continua e integrar equipos médicos multidisciplinarios a esas salas con especialistas que les garanticen una atención completa.