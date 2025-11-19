Infectología vigila casos de bacterias resistentes a múltiples fármacos en RD

La Sociedad Dominicana de Infectología (SDI) informó que mantiene bajo vigilancia el incremento sostenido de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) en la República Dominicana, reflejado en el Boletín Epidemiológico más reciente de la Dirección General de Epidemiología.

Resaltó que el informe reportó un aumento significativo de bacterias resistentes en los últimos años, con especial predominio de Escherichia coli, Klebsiella spp. y Staphylococcus aureus, incluyendo cepas resistentes a múltiples fármacos.

La SDI señaló que ese comportamiento compromete la capacidad del sistema de salud para tratar infecciones comunes y complejiza la atención de pacientes hospitalizados, especialmente aquellos sometidos a cirugías, cuidados intensivos, trasplantes, tratamientos oncológicos o terapias inmunosupresoras.

La RAM es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las diez amenazas más importantes para la salud pública global, y su avance en la región demanda acciones integradas, inmediatas y sostenidas.

En consecuencia, la SDI hizo un llamado a redoblar los esfuerzos nacionales respecto al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, como ampliar y modernizar la red de microbiología en hospitales públicos y privados y reportar los datos de resistencia de manera oportuna para la pronta respuesta de los organismos sanitarios.

Además, implementar Programas de Optimización de Antimicrobianos (PROA), en los que se incorporen equipos multidisciplinarios compuestos por infectología, farmacia clínica, microbiología y epidemiología hospitalaria. Así como promover la prescripción responsable de antibióticos y mantener bajo vigilancia a microbianos de uso restringido.

También recomendó reforzar el cumplimiento de uso de antibióticos de venta bajo receta médica y combatir la automedicación y venta informal de estos fármacos.

De igual forma, sugirió fortalecer el uso de la higiene de manos para prevenir infecciones y aumentar la cobertura de vacunación para enfermedades como la influenza, el neumococo, el Covid-19 y la hepatitis B para reducir la necesidad de antibióticos.

Informe de la OMS

En un informe publicado por la agencia internacional Europa Press, el pasado mes de octubre, la OMS advertía sobre el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales que representan una amenaza para la salud mundial.

Señalaba que entre el 2018 y 2023, creció en más del 40 por ciento de las combinaciones de patógenos y antibióticos supervisados.

Asimismo, indicó que en 2023 una de seis infecciones bacterianas era resistente a los tratamientos con antibióticos.

El informe mundial arrojó estimaciones de que 22 antibióticos utilizados para tratar infecciones urinarias y gastrointestinales muestran resistencia.

“El informe abarca ocho patógenos bacterianos comunes —'Acinetobacter spp.', 'Escherichia coli', 'Klebsiella pneumoniae', 'Neisseria gonorrhoeae', 'Salmonella spp. no tifoidea', 'Shigella spp.', 'Staphylococcus aureus' y 'Streptococcus pneumoniae'—, cada uno de ellos relacionado con una o varias de estas infecciones”, indicaba la nota periodística.

La OMS además estima la resistencia de antibióticos en las regiones del Sudeste Asiático y el Mediterráneo Oriental, en las que una de tres infecciones mostraba resistencia.

Asimismo, especificó que las bacterias gramnegativas resistentes a los medicamentos son cada vez más peligrosas. Entre esas bacterias está la E. Coli y K pneumoniae, catalogadas como las principales bacterias de este tipo resistentes a los medicamentos.