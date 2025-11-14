CAASD anuncia inversión para mejorar redes de saneamiento en barrios

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, anunció ayer la inversión de más de RD$1,400 millones para “sustitución y ampliación” de redes de alcantarillado sanitario en algunos sectores de Santo Domingo.

Indicó que los sectores que serán impactados con las infraestructuras serán Villas Agrícolas, Villa Consuelo, Villa Juana y la avenida Jacobo Majluta Azar. Se recuerda que, con las recientes lluvias, los comunitarios de algunos de estos sectores denunciaron inundaciones, además de escasez de agua potable y contaminación del líquido.

En un encuentro con la prensa, el funcionario también informó sobre la “rehabilitación” de once tanques reguladores de agua potable en distintos sectores de Santo Domingo, con una inversión de más de RD$320 millones, y anunció el inicio de los trabajos de reestructuración en los tanques Carmen Renata I, Juan Rafael, Jacobo Majluta, Jardines del Arroyo, San Isidro Labrador y Colinas del Arroyo.

Así también, Suberví destacó que permanecen en “proceso de intervención” y supuestamente con un avance de un 45%, los tanques en los sectores María Auxiliadora, Esther, Gualey, Los Guaricanos y La Monumental.

Suberví aseguró que estas obras están previstas para ser entregadas a los distintos barrios para principio del año 2026.

De igual forma, aseguró este jueves que hasta la fecha la institución entregó el tanque de la Palma de Herrera con una capacidad de nueve millones de galones de agua y conllevó una inversión de más de RD$55 millones.

Así como también, señaló que entregó los tanques de agua potable en el residencial Jardín Genoveva, en el sector La Victoria; en El Milloncito, en el sector Sabana Perdida; en Buenaventuranza, en el residencial Juan Pablo II y en el residencial Villa de los Milagros, con una inversión de más de RD$140 millones.

El funcionario destacó que los tanques reguladores de los sectores La Joya y La Guerra “operan de manera regular” tras ser rehabilitados.

