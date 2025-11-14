Aumenta pago de cápita del SFS para dependientes adicionales

La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) informó que desde inicio de este mes el monto a descontar a los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), públicos y privados, con dependientes adicionales registrados será de RD$1,887.54, en cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución número 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

A los que se suman RD$32.24 correspondiente al Fondo Nacional de Atención Médica por Accidentes de Tránsito (Fonamat), para un total de RD$1,919.78 por cada dependiente adicional.

El ajuste será reflejado a partir de las notificaciones de pago correspondientes al mes de noviembre, las cuales deberán ser pagadas durante los primeros tres días hábiles de diciembre de 2025. Los afiliados recibirán los nuevos beneficios contemplados en la resolución del CNSS No.624-02 a partir de diciembre del presente año.

El incremento del per cápita adicional abarca a padres, suegros e hijos mayores de 21 años del Seguro Familiar de Salud (SFS). El aumento es aplicable desde el 01 de noviembre del 2025.

Con este incremento, los afiliados tienen cobertura se logró de cirugías de reducción de senos, destinadas a hombres y mujeres con crecimiento patológico de mamas; 40 nuevos medicamentos, incluyendo medicinas para diabetes, hipertensión, antibióticas, anticonceptivos, entre otros.

Al igual que antirretrovirales, para pacientes con VIH y hepatitis B. Además, se aprobaron el diagnóstico y tratamiento integral, para la tuberculosis.

Al dar a conocer la información, la Tesorería de la Seguridad Social reitera su compromiso con la transparencia, la correcta administración y la distribución oportuna de los fondos que sustentan el Sistema Dominicano de Seguridad Social, garantizando el cumplimiento de las disposiciones del CNSS en beneficio de todos los afiliados.

Disposición del CNSS

Recientemente, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) informó que aprobó la inclusión en el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo la cobertura de la gigantomastia y la ginecomastia una afección que provoca el crecimiento excesivo de los senos en mujeres y hombres.

La resolución del CNSS No.624-02 instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a cubrir las consultas médicas, psicológicas, estudios de preparación, gastos de cirugía, anestesia, honorarios médicos del cirujano principal, ayudantes, honorarios, anestesiología y seguimiento a 30 días.