Experto señala que es posible prevenir nacimientos prematuros: ¿qué cosas se deben hacer?

De cada diez nacimientos en República Dominicana, uno es prematuro. Los datos indican que el 13% de los bebés nacen con esta condición, y se puede prevenir.

Así lo afirmó Reinaldo Jiménez, presidente de la Asociación Dominicana de Pediatría, en conversación con Listín Diario.

La declaración fue ofrecida durante la quinta edición del simposio "Bebés Prematuros: Más allá de la prematuridad: ciencia y familia", realizada por la Fundación Sonrisa de Ángel en el Hotel Crowne Plaza.

"Se pueden prevenir los nacimientos prematuros, primero, evitando los extremos de la vida", dijo.

Sin embargo, el experto señala que, a pesar de prevenir y detectar estas situaciones, esto no garantiza que los casos dejen de existir.

"En nuestro país, en nacimiento prematuro hemos mejorado mucho y han bajado las estadísticas, pero es mucho lo que falta por hacer, ya que enfrentarse a un prematuro es un desafío", sostuvo el doctor.

Señaló los distintos aspectos que, de no tomarlos en cuenta, pueden desencadenar nacimientos de prematuros.

Estos abarcan desde los embarazos en adolescentes, embarazos de mujeres mayores de 40 años, la ausencia de controles prenatales, infecciones, especialmente las urinarias, y otras complicaciones que pueden aumentar el riesgo de partos prematuros.

Desafíos de un bebé prematuro

Al consultar al presidente de la Asociación Dominicana de Pediatría, Reinaldo Jiménez, acerca de los riesgos y desafíos que enfrenta un prematuro, indicó que son innumerables.

"Enfrentarse a un prematuro es un desafío porque su neurodesarrollo es incompleto; o sea, todavía no tiene un desarrollo maduro y se puede exponer a muchas infecciones", expresó.

También puntualizó que los niños nacidos bajo esta condición tienen dificultades para alimentarse y respirar, ya que sus pulmones no están desarrollados y tienen déficit de sustancias que permiten realizar estas funciones.

"Se ha logrado reducir los casos de nacimientos prematuros en el país, pero aún falta mucho por hacer", expresó.

Desafíos para la familia

Desde el punto de vista psicológico, los nacimientos prematuros también representan un desafío para los familiares y esto debe ser tratado.

Psicóloga perinatal y presidenta de la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal, Angie Estévez.Raúl Asencio

Tras hablar con Angie Estévez, psicóloga perinatal y presidenta de la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal, expresó el placer de poder ofrecer apoyo a padres de bebés prematuros con un enfoque integral.

"El embarazo prematuro representa una crisis vital que impacta a la familia, porque los padres experimentan trastornos del estado de ánimo tras el nacimiento prematuro", sostuvo.

Además, indicó algunas de las técnicas que intervienen en la regulación del estrés de los padres en estos casos.

Estos abarcan la comunicación efectiva y la musicoterapia.

Acerca de la sonrisa de Ángel

Por cinco años consecutivos, la Fundación Sonrisa de Ángel, dirigida por Gladis Abreu, realiza conferencias acerca de los nacimientos de niños prematuros.

En esta ocasión, bajo el tema "Bebés prematuros: Más allá de la prematuridad: ciencia y familia", celebrada en el Hotel Crowne Plaza, este sábado.