Sólo funcionan dos áreas en Incart debido a falla eléctrica

Tras cuatro días de presentarse una falla en el sistema eléctrico del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Tavares (Incart), y de haberse suspendido los servicios, la institución informó ayer que sólo emergencias y hospitalización funcionan en su “totalidad”.

La encargada de comunicaciones del centro médico, Pamela Santana, informó que hasta el momento se mantienen suspendidas las consultas y procedimientos.

entrega de medicamentos

Ante la suspensión de la entrega de medicamentos de Alto Costo, Santana informó que ya se reanudó el servicio para los pacientes.

“Se ha reanudado la entrega de todos los medicamentos correspondientes a la Farmacia de Alto Costo, con excepción de las quimioterapias de aplicación local, que son administradas directamente en nuestras instalaciones”, informó el Incart.

Agregando que las quimioterapias ambulatorias continúan siendo entregadas con normalidad.

las citas

Asimismo, resaltó que las citas ya pautadas se están reagendando a través de llamadas telefónicas, o en su defecto; los mismos pacientes llaman o se desplazan al Incart.

Santana indicó que el sistema del centro de datos, donde permanece la información de los pacientes, todavía no se restablece, por tal motivo se mantiene la suspensión de las consultas.

También informó que la institución se mantiene operando en su horario regular, de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Francisco Padua, esposo de una de las pacientes, quien padece de cáncer avanzado, expresó que estuvo presente en el momento de la “explosión” y que, a pesar del incidente, no se ha dejado de prestar el servicio a los pacientes.

“Tenemos cinco días dando vueltas. Imagínate uno con una persona con un cáncer de alto grado, tener que venir para acá todo el tiempo y que no se pueda prestar el servicio porque la luz no funciona. Yo estaba aquí cuando la explosión. Entonces se cayó el sistema adentro y no es que no han querido, es que se ha escapado de sus manos, no se ha dejado de prestar el servicio”. Padua indicó que se desplaza desde Bayona, Santo Domingo Oeste.

El pasado miércoles, el Incart informó que, tras presentarse una falla eléctrica en el “panel principal” debido a un “proceso medioambiental” en sus instalaciones, fueron suspendidos temporalmente los servicios.

Las autoridades indicaron que todo el sistema podría entrar en completo funcionamiento dentro de 24 a 48 horas.

Ayer las puertas del Incart permanecen abiertas, mientras que el miércoles pasado estaban cerradas, y los pacientes llegan con regularidad.

