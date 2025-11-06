Conape asiste adultos mayores deambulaban en los alrededores del Moscoso Puello

Ante las denuncias sobre el supuesto abandono por parte de familiares de envejecientes en condiciones de vulnerabilidad que deambulaban por las inmediaciones del Hospital Docente doctor Francisco E. Moscoso Puello, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) informó que fueron asistidos los adultos mayores.

El organismo indicó que, luego de conocerse las denuncias que alertaban sobre la presencia de varios adultos mayores pernoctando en las aceras del citado centro de salud, “dispuso una respuesta desde el mismo lunes, luego de conocerse las denuncias que alertaban sobre la presencia de varios adultos mayores pernoctando en las aceras del citado centro de salud”.

Indicó que una unidad multidisciplinaria de la institución, integrada por un médico, un psicólogo y un abogado, se trasladó al lugar con el propósito de investigar la situación, ofrecer apoyo integral y garantizar la protección de los derechos de los envejecientes identificados.

Informó que el equipo constató a tres adultos mayores, uno de ellos de entre 60 y 65 años, quien supuestamente abandonó el lugar al percatarse de la presencia del personal de Conape, mientras que los otros dos recibieron la asistencia.

Uno de ellos fue identificado como Ángel González, de 65 años, de nacionalidad estadounidense y “representa un delicado estado de salud”.

Según informó Conape, “las personas involucradas mantienen conductas de riesgo y hábitos perjudiciales para su salud”.

“En el caso del señor González, se verificó que había sido acogido previamente por un ministerio cristiano, del cual se retiró voluntariamente para regresar a los alrededores del hospital, donde mantiene su rutina diaria”.

Asimismo, el Conape indicó que comprobó que el señor González cuenta con familiares en el país, específicamente un hermano, quien ha sido convocado para definir las acciones pertinentes a su cuidado y seguimiento.

Además, señaló que, ante la situación, coordinó acciones conjuntas con el Departamento de Trabajo Social del Hospital Moscoso Puello, para que las personas mayores reciban asistencia médica, psicológica y social dentro del recinto.