Cedimat inaugura su XX Jornada Médico Científica Dr. Juan Manuel Taveras

Los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) inauguraron anoche la vigésima edición de la Jornada Médico Científica “Dr. Juan Manuel Taveras”, un evento que reúne destacados especialista con el objetivo de destacar la importancia del abordaje integral y multidisciplinario del Accidente Cerebrovascular (ACV).

En el acto realizado en el Gran Salón del Hotel Catalonia, el director médico de Cedimat, Antonio Villegas pronunció las palabras de bienvenida, al manifestar que esas jornadas constituyen la más alta expresión de ciencia, educación y compromiso académico de Cedimat

Villegas destacó el espíritu visionario del doctor Juan Manresa Taveras, a quien describió como un maestro, un humanista y un patriota que consagró su vida a la excelencia científica y al servicio de nuestra nación.

“Su sueño fue claro desde un inicio, convertir la educación médica de calidad en un nivel asequible, un motor para el desarrollo de la medicina dominicana. Hoy, 26 años después del inicio de ese legado, después del nacimiento de estas jornadas, seguimos ofreciendo su compromiso con dedicación y con vocación”, indicó.

Asimismo, el doctor Luis E. Suazo, neurocirujano endovascular y presidente del Comité Científico de Cedimat, señaló que estas jornadas constituyen un espacio de intercambio científico que refuerza la misión del centro de ofrecer atención médica de excelencia, basada en la evidencia y respaldada por la más avanzada tecnología.

“Cada año reafirmamos nuestro compromiso de formar y actualizar a los profesionales de la salud, porque entendemos que la capacitación constante es clave para salvar vidas”, expresó.

En el marco de la actividad, la doctora Violiza Inoa, neuróloga vascular en la Clínica Semmes Murphey dictó la conferencia “Políticas Globales de ACV: Fortaleciendo Sistemas de Atención en Latinoamérica y el Caribe”, al establecer que esta es la principal causa de discapacidad neurológica a largo plazo para adultos.

Inoa indicó que los Accidente Cerebrovasculares son la segunda causa de muerte en todo el mundo, afectando a más de 101 millones de personas y provoca la muerte de seis millones al año.

Además, mencionó que los tratamientos contra el ACV van a estar de manera rutinaria en la mayoría de las personas que viven en países desarrollados. Sin embargo, “en nuestros países solamente un 25%, un cuarto de la población tiene acceso a tratamiento con trombólisis y trombectomía mecánica”.

El programa académico de esta vigésima edición contempla conferencias magistrales, paneles clínicos, casos interactivos y talleres especializados. Los temas centrales incluyen diagnóstico temprano del ACV, avances en neuroimagen, terapias de reperfusión, manejo en unidades especializadas, rehabilitación integral y prevención secundaria.

Durante el evento, que se desarrollará durante los días 06 y 07 de noviembre los participantes tendrán la oportunidad de conocer las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas al tratamiento de pacientes con accidente cerebrovascular, así como las estrategias más efectivas para reducir la mortalidad y las secuelas asociadas a esta condición.