Salud Pública clausura plantas envasadoras de agua por presencia de bacterias fecales

El Ministerio de Salud Pública cerró dos plantas de agua ubicadas en Santiago, tras encontrar bacterias y "graves deficiencias" en el ámbito de higiene durante su proceso de producción.

Entre las plantas involucradas estuvo “Agua La Reyna” de la zona norte de la ciudad, la cual fue cerrada temporalmente y “Agua Divina” ubicada en Monterrico, Santiago Oeste, la cual fue clausurada de manera definitiva por incumplir las normas de calidad y salubridad establecidas repetidas veces.

Los operativos encabezados por la Dirección Provincial de Salud Santiago I (DPSS I) dieron a conocer que en los análisis de uno de estos, se encontraba la presencia de bacterias fecales como escherichia coli, bacteria que habita en el intestino grueso, y pseudomonas, microorganismo resistente a los antibióticos.

La DPSS I y el Ministerio de Salud advirtieron que el consumo de agua contaminada representa un riesgo para la salud de miles de personas, y recordaron que tanto la producción como el almacenamiento y la distribución de agua potable deben mantenerse en cumplimiento con las normas sanitarias para evitar brotes de enfermedades gastrointestinales e infecciosas.