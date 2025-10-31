Se reportan 11 nuevos casos de leptospirosis en la última semana de octubre

El país reporta a la fecha 94 casos confirmados de leptospirosis, 11 casos más que los notificados en la semana anterior, cuando se habían registrado 83 casos.

Según el boletín epidemiológico número 42, emitido este jueves por el Ministerio de Salud Pública, de estos casos notificados, el 87% corresponde a hombres de edades de 20 a 29 años.

Mientras que subrayó que la mayor cantidad de casos se concentró en Santo Domingo, que reportó 16; La Altagracia, notificó 16; Puerto Plata, 13 casos; Santiago, 10; Duarte, 9 y Samaná, siete casos.

Se recuerda que en la última semana parte del territorio nacional sufrió los efectos de la tormenta tropical Melissa, que hasta su paso por territorio dominicano manejó esta categoría de fenómeno atmosférico, y provocó extensas lluvias e inundaciones.

La bacteria Leptospira, que transmite la enfermedad, tiende a ser más resistente en ambientes húmedos y donde haya acumulación de agua y se transmite por tener contacto con agua contaminada por orina de animales infectados, principalmente de roedores.

Síntomas

Los síntomas ante un posible contagio de esta enfermedad bacteriana son tos seca, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, vómitos y diarrea.

Dengue

Con relación al dengue, hasta la semana 42 del Boletín Epidemiológico se confirmaron 240 casos, y uno corresponde a esta semana.

Más del 50% de los casos se presentó en varones menores de edad. Y en comparación con el mismo período del año pasado, hubo una disminución de 81%, según el informe de Salud Pública.

Malaria

Las autoridades notificaron un total de 779 casos confirmados de malaria en el país, hasta la fecha.

Informaron que la prevalencia de los casos se reportó en tres provincias: Azua, con 405 casos; San Juan reportó 324 y Elías Piña, 26.

Siendo el sexo masculino el que reportó la mayor cantidad de casos, de la cifra confirmada, 548 casos fueron en varones, con un rango de edad de 20 a 39 años.

Muerte materna

Según el boletín de Salud Pública, en lo que va del año el país reportó 133 muertes maternas; cuatro corresponden a la semana 42.

La mayor cantidad de casos de muerte materna fueron reportados en Santo Domingo, con 32; seguido de Santiago, que reportó 23, y La Altagracia, 14.

Muerte infantil y neonatal

Respecto a la muerte infantil, hasta la semana epidemiológica 42, se han reportado unas 1,451 muertes de este tipo.

Las provincias donde se registraron mayor cantidad de muertes infantiles son Santo Domingo, con 427; Santiago, 187; Distrito Nacional, 125; San Cristóbal, 84; La Vega, 60, y San Pedro de Macorís reportó 57 casos.

Mientras que de fallecimientos neonatales, se notificaron 1,253; el mayor porcentaje se concentró en Santo Domingo, con 376 muertes; Santiago, 157; Distrito Nacional, 115; San Cristóbal, 78; San Pedro de Macorís, 50; La Vega, 49 y Duarte, 46.