Comunitarios piden intervención en hospital de Andrés, Boca Chica

Comunitarios de Andrés, Boca Chica pidieron este miércoles la intervención del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, y de la Dirección Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para buscar solución a la situación de crisis que aseguran atraviesa el Hospital Francisco Vicente Castro Sandoval, de allí.

Demandan, además el traslado de la directora del centro de salud, María Altagracia Mora, a quien consideran infuncional y acusan de llevar al hospital al abismo afectando así la salud de los pobladores, un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República, según se señala en un documento de prensa.

Ramón García Pinales, comunitario y productor de programas de televisión, pidió la intervención de Lama; Josefa Castillo, directora del Instituto Nacional a la Primera Infancia (Inaipi); la diputada María Suárez; Félix de León, director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (Caraabo) y Víctor Enrique Gil, presidente del PRM.

Además, de los señores Omar García Castillo, director de insumos y medicamentos del Servicio Nacional de Salud; el diputado Jayson García; Guillermo Castro Lendy, y Juan Soufround, en su condición de dirigentes municipales, para que se traslade a la directora del hospital.

Los comunitarios señalan, que luego de haber hecho una protesta y de que se hiciera publicación de prensa sobre el colapso que afecta al centro, ante la falta de insumos y otras condiciones básicas, entonces fueron enviados algunos insumos por parte del SNS.

García Pinales dijo que si esos dirigentes políticos no intervienen entonces la comunidad asumirá el caso con protesta y movilizaciones en las calles hasta lograr que saquen a la directora, a quien acusa de tiener sumido al centro de salud en un total abandono, donde no hay ni una aspirina para calmar un dolor de los pacientes que acuden al centro.

“Nosotros como entes sociales de este pueblo, como parte de esta comunidad que hace vida social, coordinábamos y hablábamos que si penosamente, si lastimosamente, la licenciada Josefa Castillo, no tiene cómo elevar su voz ante esta directora, que si la diputada María Suárez tampoco tiene cómo elevar su voz, que si el señor Félix de León, que si el licenciado Félix de León tampoco tiene cómo elevar su voz”, dijo.

Y agregó, que “si Víctor Enrique Gil, presidente del PRM, que si Omar García Castillo, director de insumos y medicamentos, que si el diputado Jayson García, que si Guillermo Castro Lendy, que si Juan Souffront, ustedes son los que manejan la verdadera fortaleza municipal en términos políticos en el partido oficialista, dígase PRM, si ustedes no tienen la voz, la valía, de tumbarle el brazo a la doctora Mora, porque ciertamente cuenta con el apoyo y el respaldo de un alto funcionario. Entonces nosotros como munícipes lo haremos”, advirtió.

Anunció que desde el miércoles se iniciarán las diferentes luchas en reclamos de la destitución de la directora. Dijo que la directora miente a la comunidad y al país cuando dice que el hospital está funcionando con normalidad, jugando con la salud del pueblo.

La denuncia

En los últimos días, reportes de prensa indican que los servicios de salud en el Hospital Municipal Francisco Vicente Castro Sandoval habían colapsado al extremo que los pacientes tienen que comprar gasas y jeringuillas para poder ser atendido en ese centro de salud.

Destacaban que la crisis es tan grave que en medio del anuncio del paso de la tormenta Melissa, munícipes protestaron frente al hospital reclamando la destitución de la directora, a quien, aseguran, se le pasan meses sin acudir al centro de salud y cuando suele asistir, va dos días por semanas.

“El paciente debe comprar material gastable para realizar la cura aun estando ingresado”, dijeron los manifestantes. Dijeron que en el centro falta de agua en quirófano, no hay sonda o Levin Nasogástrico por lo que los familiares de pacientes que se encuentran ingresados tienen que comprarlos.