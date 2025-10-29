RD reporta más de 600 embarazadas con sífilis este 2025

Con el objetivo de fortalecer el compromiso nacional hacia la eliminación de la sífilis congénita, el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de ITS, VIH y Hepatitis, realizó un diálogo técnico para conmemorar por primera vez en República Dominicana el Día Nacional de la Sífilis Congénita, una enfermedad prevenible y tratable que continúa afectando a recién nacidos en el país.

Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), en el año 2025 se han registrado 465 embarazadas adultas y 156 adolescentes con sífilis, evidenciando un incremento respecto a años anteriores. En 2024 se notificaron 472 embarazadas adultas y 82 adolescentes, mientras que en 2023 las cifras fueron de 409 y 89, respectivamente.

Con el lema “Un país libre de sífilis congénita es posible, si actuamos juntos”, el Ministerio de Salud reiteró su llamado a la colaboración de todos los sectores para garantizar que ningún niño o niña nazca con una infección prevenible en el país.

La sífilis congénita es una infección que se transmite de la madre a su bebé durante el embarazo o el parto, causada por la bacteria Treponema pallidum.

El ministro de Salud, doctor Víctor Atallah, reafirmó su compromiso de fortalecer las acciones de prevención, detección y tratamiento oportuno de esta infección durante el embarazo. Al tiempo que destacó la importancia de mantener los esfuerzos de vigilancia, diagnóstico oportuno y tratamiento en todos los niveles de atención, debido que esta enfermedad es totalmente prevenible, mediante tamizaje y chequeo a tiempo.

“La sífilis congénita es una enfermedad totalmente prevenible. Su eliminación es un compromiso del Estado dominicano y una prioridad dentro de nuestras políticas de salud materno infantil, debido que está afectando de manera desproporcionada a mujeres embarazadas, recién nacidos y poblaciones en situación de vulnerabilidad”, expresó.

De su lado, la doctora Mónica Thormann, encargada del Departamento de Enfermedades Transmisibles del MSP, resaltó que la conmemoración marca un hito en el trabajo conjunto entre los programas y direcciones de la institución, subrayando la necesidad de fortalecer la educación, la prevención y la respuesta integrada para alcanzar la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y la sífilis.

“Gracias al trabajo realizado por la Mesa Técnica de Eliminación de la Transmisión Materno Infantil (ETMI), hemos dado pasos firmes, se ha fortalecido la detención temprana en los laboratorios, tenemos disponibilidad de medicamentos y la coordinación entre los programas, pero tenemos que seguir trabajando unidos con determinación y solidaridad para erradicar esta enfermedad”, afirmó Thormann.

Mientras, que la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Alba María Ropero, señaló que el encuentro se enmarca en la Iniciativa de Eliminación de Enfermedades Transmisibles 2030, impulsada por la OPS. El país está trabajando en contar con un plan nacional de eliminación para el 2026 y desde luego se incluye a la sífilis congénita como una prioridad.

La jornada contó con un panel de expertos integrado por el presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, doctor Julio Gonel; la licenciada Yoanny Arias, directora de Laboratorio del Servicio Nacional de Salud; la doctora Rosa Abreú, pediatra-infectologo y del doctor Romeo Montoya (en modalidad virtual) Asesor Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades/ Emergencias y Desastres de la OPS/OMS en República Dominicana, quienes abordaron los desafíos técnicos y programáticos para lograr la eliminación como problema de salud pública.

Como parte del encuentro, los integrantes de la Mesa Técnica ETMI suscribieron una Carta de Compromisos Institucionales, reafirmando su voluntad de continuar impulsando acciones conjuntas para lograr la eliminación de la sífilis congénita en República Dominicana.

Prueba a las embarazadas

Como parte de las metas programáticas establecidas, se busca garantizar que el 95 % de las embarazadas reciba atención prenatal, se someta a una prueba de sífilis, y que cuando sean diagnosticadas con la infección, reciban tratamiento adecuado, de acuerdo con los estándares internacionales para la eliminación de la transmisión materno infantil.

Los datos

En el año 2022, se reportaron aproximadamente 3,36 millones de nuevos casos de sífilis en las Américas, lo que representa un aumento del 30% respecto al 2020.

Ante esta realidad, los países de la región han reafirmado el compromiso de eliminar la sífilis congénita como problema de salud pública para el año 2030, con la meta de eliminación de reducir su incidencia a menos de 0,5 casos por cada 1,000 nacidos vivos. Asimismo, se busca una reducción del 90% de los casos de sífilis en general, en comparación con los niveles de 2018.

El Ministerio de Salud destacó que, aunque se han logrado importantes avances en cobertura y detección, persiste el desafío de reducir los casos en adolescentes embarazadas, grupo considerado de mayor vulnerabilidad.

En ese sentido, la institución señala que continuará reforzando las estrategias de educación sexual, tamizaje temprano y acceso oportuno al tratamiento, en coordinación con los servicios de salud y las direcciones provinciales y de áreas.