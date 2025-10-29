DIDA e INTEC harán estudios en materia de Seguridad Social

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) firmaron un acuerdo para la realización de actividades conjuntas en las áreas de docencia, investigación, formación continua, extensión universitaria y desarrollo institucional, en beneficio del Sistema Dominicano de Seguridad Social y de la ciudadanía afiliada.

El acuerdo fue firmado por el director de la DIDA, Elías Báez y por la rectora interina de Intec, Alliet Ortega Rabassa, en presencia de la directora de Promoción y Capacitación de la DIDA, Julissa Magallanes y el coordinador de la Unidad de Investigación en el Área de Ciencias de la Salud del INTEC, Pedro Castellanos, quienes coordinarán la ejecución del mismo, así como de otros colaboradores de ambas instituciones.

Báez informó que los principales objetivos de dicho convenio son de fortalecer la producción e intercambio de las informaciones y conocimientos que contribuyan al fortalecimiento de la protección social de los derechos a la salud y previsión social de las personas y familias afiliadas en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Además de intercambiar informaciones en el marco de las disposiciones legales vigentes, buscan desarrollar conjuntamente proyectos de investigación y estudios, así como de capacitación y formación sobre Seguridad Social, Protección Social de los Derechos a la Salud y Previsión Social, el Sistema Dominicano de Seguridad Social y los Derechos de los Afiliados y otras iniciativas que sean de interés para ambas partes.

Báez indicó que ambas entidades se comprometieron al desarrollo conjunto de programas académicos de grado, postgrado y formación continua, así como investigación y en el marco de la extensión, responsabilidad social, y otras actividades que contribuyan al fomento y desarrollo de las relaciones de cooperación, lo que calificó como muy importante.

Mientras, Alliet Ortega señaló que la educación y la investigación son pilares indispensables para consolidar un sistema de seguridad social fortalecida, justa y sostenible.

“Desde el INTEC asumimos este compromiso con plena convicción: generar conocimiento riguroso, formar profesionales con sentido ético y contribuir con investigaciones que orienten en la toma de decisiones públicas”, señala.

Agregó que en un país que avanza hacia mayores niveles de desarrollo, es urgente educar a la ciudadanía en el conocimiento y ejercicio de sus derechos, porque la verdadera protección social no se logra sólo con leyes, sino con personas informadas, empoderadas y conscientes de su papel dentro del sistema.

Otros de los compromisos asumidos entre las partes es el de intercambiar informaciones, bajo el marco legal permitido por la ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, a los fines de formular y ejecutar proyectos e investigaciones conjuntos de interés común, basados en el acuerdo.

Ambas instituciones también pactaron promover el intercambio por tiempo limitado de estudiantes, profesores e investigadores, compartir información y materiales de docencia e investigación disponibles, bajo los lineamientos de cada institución, colaborar en cuantas otras actividades sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente acuerdo.

El presente acuerdo tendrá una vigencia de tres (3) años y será renovado automáticamente por un periodo similar, salvo que una de las partes comunique, con al menos, dos meses de antelación, su interés de darlo por concluido.

Ambas entidades designaron una Comisión Mixta responsable de la coordinación, el desarrollo y seguimiento del presente convenio que elaborará y ejecutará planes anuales de trabajo, evaluará y aprobará las propuestas de proyectos que sean planteados por alguna de las partes y presentarán los informes de avance anuales o con la frecuencia que sea establecida.