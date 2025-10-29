CEDIMAT abre servicio de cardiología fetal

Los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) realizaron el lanzamiento del Servicio de Cardiología Fetal, un estudio especializado en la evaluación del corazón del feto durante el embarazo.

Este estudio tiene como propósito fortalecer el diagnóstico prenatal y mejorar el pronóstico de las enfermedades cardíacas congénitas.

El mismo está dirigido a embarazadas con riesgo de tener hijos con afecciones cardiovasculares, ya sea por cardiopatías congénitas, arritmias fetales o alteraciones cardiovasculares derivadas de enfermedades maternas o fetales.

Su abordaje permite planificar el manejo prenatal, el momento y lugar del parto, así como la atención especializada del recién nacido, reduciendo la mortalidad y mejorando la calidad de vida de los pacientes pediátricos.

El nuevo servicio está bajo la coordinación de las doctoras Rebeca Pérez y Cynthia Rosario, e integrado por un equipo multidisciplinario conformado por obstetras, médicos materno-fetales, cardiólogos, neonatólogos, cirujanos cardiovasculares, intervencionistas y psicólogos, garantizando una atención integral para cada caso, señala el centro en un documento de prensa.

CEDIMAT destaca que la cardiología fetal representa un avance significativo en la medicina perinatal y que su implementación permitirá identificar de manera temprana las cardiopatías congénitas, que son las malformaciones más frecuentes en los recién nacidos y ofrecer una atención planificada y coordinada desde el embarazo hasta el periodo neonatal.

Entre los servicios que ofrece, se encuentran el ecocardiograma fetal completo (incluye doppler color y pulsado para análisis de flujos cardíacos y evaluación funcional del corazón fetal).

Los resultados son interpretados por cardiólogos pediátricos especializados en cardiologia fetal, quienes entregan un informe detallado, brindan orientación personalizada a las familias, y cuando el caso lo amerite, discusión con el obstetra tratante.

Indica que parte importante de este servicio es el seguimiento evolutivo pre y postnatal de los pacientes diagnosticados con cardiopatias congenitas criticas o mayores.

Condiciones a detectar

Las principales condiciones que pueden ser detectadas incluyen defectos del tabique interventricular, canal AV, tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, hipoplasia ventricular, estenosis o atresia valvular, tumores cardiacos, arritmias fetales y derrame pericárdico, entre otras.

Con este nuevo servicio, CEDIMAT destaca que reafirma su liderazgo en medicina avanzada, su compromiso con la salud materno-infantil y su apuesta por una atención médica preventiva y de alta especialización que contribuya al bienestar de las familias dominicanas.