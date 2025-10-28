Salud Colectiva: aún no es momento de fumigar contra el dengue

El viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez, indicó que ante las lluvias generadas por el paso de la tormenta tropical Melissa, todavía no es el momento para realizar campañas de fumigación como mecanismo de prevención de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y la malaria.

“Salud Pública está haciendo todas sus campañas de prevención para concientizar, medimos el índice vectorial y también hacemos campaña de fumigación, pero todavía no es el momento, porque ahora mismo el agua barre con mosquitos adultos, pero entonces esos huevecillos empiezan a crearse, a formar la larva y a desarrollarse”, explicó.

Asimismo, advirtió que cuando cesen los efectos de la tormenta y entre la temporada calurosa, la presencia de mosquitos puede ser mayor, por lo que señaló que es necesario eliminar los reservorios de agua y criaderos para controlar el crecimiento de los insectos.

En ese mismo sentido, el viceministro también subrayó que les “preocupa” la presencia de leptospirosis en territorio donde fueron reportadas inundaciones; además, indicó que ante esto mantienen un “ojo visor”.

“Ustedes saben que esto se transmite por los animales, muy comúnmente por las ratas y ratones, y cuando vienen las inundaciones, obviamente ellas salen de donde viven y estas orinan e infectan todo lo que es alimento y demás”.

Para evitar el contagio, Pérez recomendó consumir agua potable y clorarla; darle la debida cocción a los alimentos antes de ingerir y limpiar bien las latas en caso de que se vayan a consumir alimentos enlatados.

Enfermedades respiratorias

Así también, resaltó la importancia de cuidarse de las enfermedades respiratorias, ya que se tendrá mayor exposición a entornos húmedos.

“Estos cambios de humedad, y además la exposición que se tiene, tiende a desarrollar lo que son resfriados y sabemos que ya ahora mismo tenemos presencia de varios virus respiratorios y hay que tener un ojo visor con todo lo que pudiera suceder”, expresó.

También abordó el tema de las alergias, y advirtió sobre el contacto con aguas contaminadas y, en caso de que ya haya sucedido el contacto, visitar a su médico para la prevención de enfermedades de la piel.

Debido a la gran cantidad de lluvia e inundaciones que provocó en gran parte del país, incluyendo el Gran Santo Domingo, el actual huracán Melissa, especialistas han advertido sobre el riesgo de que surjan brotes de diferentes tipos de enfermedades que son propia de esos ambientes lluviosos, incluyendo males gastrointestinales.

Recomendaciones

Previo al paso de la tormenta, el Ministerio de Salud Pública hizo una serie de recomendaciones, entre ellas mantener el agua limpia, los alimentos protegidos y la higiene personal.

Potabilizar el agua para consumo, aplicando cinco gotas de cloro por galón o, en su defecto, hervirla. Lavar bien frutas, vegetales y utensilios de cocina, y evitar el contacto con aguas estancadas o bañarse en las lluvias.

Además, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, antes de ingerir, manipular alimentos o después de ir al baño.

Cubrirse al toser o estornudar, guardar los alimentos en lugares seguros y evitar consumir productos vencidos o en mal estado.

En caso de diarrea, fiebre o malestar general, sugiere que en la medida de lo posible, tomar suero oral y acudir al centro de salud más cercano.

El Ministerio recordó que las inundaciones y la acumulación de basura pueden aumentar la propagación de enfermedades por contacto con excrementos de animales o agua contaminada, por lo que insistió en mantener la limpieza en los hogares y los entornos.