Unicef preocupado por brechas en vacunación contra la polio

La erradicación de la poliomielitis está más cerca que nunca. Desde 1988, la acción global liderada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y sus socios ha reducido los casos de polio en más de un 99%, inmunizado a más de 3 mil millones de niños y permitido que más de 20 millones de personas puedan caminar hoy, cuando, de otro modo, habrían quedado paralizadas.

Así lo destaca el organismo en un comunicado con motivo de ser este viernes 24 de octubre el Día Mundial contra la Polio, donde Sin embargo, señala, que el trabajo aún no ha terminado.

Indica que aunque la República Dominicana mantiene su certificación de eliminación de la polio desde 2002, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR MICS 2019), aproximadamente el 15% de los niños de 12 a 23 meses de nacidos no ha completado su esquema de vacunación, una brecha preocupante que compromete la salud colectiva.

“La erradicación de la polio está al alcance. Con las acciones correctas hoy, podemos hacer que la polio sea la segunda enfermedad humana erradicada en la historia y proteger a los niños por generaciones”, afirmó Anyoli Sanabria, representante interina de UNICEF en el país.

Recuerda que el 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio, representa un recordatorio de que, aunque el esfuerzo global ha estado a punto de culminar con éxito, cualquier retroceso en la vacunación podría poner en riesgo décadas de avances.

Llamado

Unicef hizo un llamado a los países a priorizar la vacunación de todos los niños, especialmente ante emergencias humanitarias y zonas con baja cobertura y fortalecer los sistemas de inmunización para asegurar que todos los niños reciban vacunas esenciales.

También, a proteger a los trabajadores humanitarios y de salud que entregan vacunas;

mantener y apoyar los sistemas de vigilancia para detectar y responder rápidamente a brotes, así como proveer recursos críticos a la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio (GPEI) y a Gavi, la Alianza para las Vacunas.

Llama además a elevar la erradicación de la polio en las agendas políticas, priorizando soluciones innovadoras y acciones coordinadas que mejoren la calidad de las campañas de inmunización.

“Estamos ante una oportunidad histórica para proteger a los niños y garantizar un futuro libre de esta enfermedad. Con el compromiso y la acción de todos, podemos lograrlo”, puntualizó Sanabria.