Lisbeth Suriel: el hospital “nunca va a decir las cosas como son”

Ante las declaraciones del Hospital General Doctor Vinicio Calventi sobre la denuncia de Lisbeth Suriel de una supuesta mala praxis durante un parto por cesárea, esta señaló que la dirección del centro “nunca va a decir las cosas como son”.

“Yo quisiera que el director del hospital envíe otra nota de prensa y explique, ya que él habló, y habló de lo que él quiso; obviamente, él no va a decir las cosas como son. Ellos utilizaron protocolos, limpiándome con ropas y sábanas sucias que me las quitaban a mí misma, yo drenando”, manifestó.

En ese sentido, Suriel negó haber llegado al centro médico con dolor abdominal y dificultad respiratoria según la versión del hospital en la que señalaron que “luego la paciente acudió al hospital por presentar dolor abdominal de fuerte intensidad, distensión abdominal y dificultad respiratoria; decide su ingreso para evaluar una posible perforación de apendicitis (peritonitis); se realiza junta médica y se lleva a sala de cirugía”.

“¿Por qué el director, en lugar de mandarme a hacer tres sonografías, no me nebulizaron, ni me hicieron placa en ese momento que yo volví a ingresar al hospital el día 08? Nunca llegué al hospital con dificultad respiratoria”, aseguró Suriel.

Asimismo, explicó que el tiempo de duración en el centro fue de 12 días, y señaló que ingresó el 08 de septiembre y salió el 19 de ese mismo mes del hospital Calventi.

“Yo duré 12 días, no fueron diez días como dice él, ya ustedes deben saber que él ahí está mintiendo, que en ese director no se puede confiar, ni se puede creer”, aseguró.

Hasta el momento, según la Defensoría del Pueblo, continúan preparando el informe sobre el caso, y el Colegio Médico Dominicano (CMD) no se ha pronunciado.

Lisbeth Suriel, la joven madre de 24 años, denunció el pasado lunes la supuesta mala praxis que le realizaron cuando fue a dar a luz a su segundo hijo en el Hospital General Doctor Vinicio Calventi, ubicado en Santo Domingo Oeste.

Esta explicó a Listín Diario que el viernes 5 de septiembre, por un diagnóstico de preeclampsia leve, se le realizó una cesárea que supuestamente terminó en una perforación intestinal y la contención de 1,800 CC de heces fecales “regadas” en su cuerpo.

Ante la denuncia, el hospital dio su versión y manifestó que Suriel dio a luz a través de un procedimiento de cesárea, “en cuyo proceso el médico que intervino aplicó el protocolo de rigor”.