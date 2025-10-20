Lanzan propuesta integral para el rescate del río Yaque del Norte

A pesar de las grandes inversiones que históricamente han realizado los diferentes gobiernos, el sector privado y organismos internacionales para la recuperación del río Yaque del Norte, este importante afluente continúa gravemente afectado por la contaminación y el abandono.

A su paso por la ciudad de Santiago, el río enfrenta serios problemas ecológicos que amenazan su biodiversidad y ponen en riesgo a las comunidades que dependen de él.

El director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (Apedi), Saúl Abreu, afirmó que actualmente no existe una intervención directa y de gran escala en el río, aunque diversas instituciones públicas y privadas ejecutan programas para atacar las causas de su contaminación.

Señaló que el deterioro del Yaque no se limita a Santiago, sino que se extiende desde su nacimiento en el Parque Nacional Armando Bermúdez hasta su desembocadura en Montecristi.

Abreu indicó que muchos de los proyectos de saneamiento anunciados se han quedado en propuestas o en etapas iniciales, sin llegar a ejecutarse con la magnitud necesaria.

Agregó que los avances son limitados por los recursos disponibles, aunque existen iniciativas importantes como el Plan Sierra, Plan Yaque, el Fondo Agua y acciones del Ministerio de Medio Ambiente.

Destacó la labor del Fondo Agua Yaque del Norte, creado por Apedi y el sector privado, que ha impulsado la instalación de pequeñas plantas de tratamiento, la reforestación de cientos de hectáreas y proyectos de educación ambiental.

También mencionó un programa municipal en Santiago orientado a la gestión de residuos sólidos con participación comunitaria.

Abreu sostuvo que, pese a los esfuerzos en colectores y obras de saneamiento, el impacto sigue siendo limitado y que la recuperación del Yaque del Norte requiere un plan integral, coordinación y continuidad a largo plazo.

Por su parte, el exdirector de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Silvio Durán, consideró que las inversiones para el saneamiento del río han sido insuficientes frente a la magnitud del problema.

Explicó que, aunque durante su gestión se impulsaron acuerdos de reforestación con el Plan Sierra, los resultados son lentos porque se trata de procesos que toman años.

Durán estimó que un saneamiento integral del Yaque del Norte requeriría una inversión superior a los 30 mil millones de pesos, cifra que hasta ahora no se ha dispuesto.

Añadió que, aunque el Gobierno ha desarrollado proyectos de colectores y obras sanitarias, estos no han logrado frenar la contaminación generada por el crecimiento urbano y la falta de plantas de tratamiento en comunidades como Villa Clara y Jacagua.

El exfuncionario reconoció las obras de infraestructura urbana impulsadas por el Estado, pero llamó a priorizar la recuperación ambiental del río Yaque del Norte, al que definió como vital para el abastecimiento de agua y la agricultura de toda la región Norte.

Inversiones

Diversas entidades han realizado importantes aportes en los últimos años para la recuperación del río Yaque del Norte.

El Ministerio de Medio Ambiente, la EGEHID y Coraasan destinaron más de 17 millones de pesos en incentivos a 86 propietarios de bosques y sistemas agroforestales en la cuenca alta del río, como parte de un programa de conservación.

En abril de este año, la Alcaldía de Santiago y el CODESSD, junto a otras instituciones, iniciaron el proyecto “Red de Mujeres Verdes Yaque del Norte”, con una inversión superior a 14 millones de pesos, para promover el saneamiento del afluente mediante recolección de residuos, reciclaje y educación ambiental, liderado por más de 150 mujeres.

Asimismo, en 2019, el Fondo Agua Yaque del Norte aportó RD$2.9 millones para ocho proyectos orientados a la conservación y educación ambiental, con el respaldo de entidades como la Fundación Popular, Fundación Propagas, The Nature Conservancy y el Ministerio de Medio Ambiente.