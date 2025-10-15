Expertos urgen la detección temprana cáncer de mama

En el marco de la lucha contra el cáncer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado que el cáncer de seno es la principal causa de muerte en mujeres dominicanas. Ante esta realidad, expertos insisten en priorizar la detección temprana, incluso en féminas sin historial clínico familiar.

Bajo esta perspectiva, expertos del instituto estadounidense Moffitt Cáncer Center abordaron el tema "Genética y Prevención del Cáncer en la Mujer", un evento realizado en el hotel Embajador, en Santo Domingo, este martes.

En ese contexto, los médicos enfatizaron en los diagnósticos y pronósticos del desarrollo de la enfermedad en el país.

Además de destacar la importancia de los estudios preventivos, en el que destacan cómo las pruebas genéticas permiten identificar riesgos hereditarios, así como diseñar estrategias de vigilancia específicas y tratamientos.

Pronósticos

Siguiendo las estadísticas de la OMS, en el 2022, se detectaron un total de 20,000 casos de cáncer en República Dominicana, de estos el 34% de los diagnósticos fueron de en cáncer de seno, lo que indica que la incidencia es alta.

Pese a este diagnóstico, "aproximadamente 1 de cada 10 mujeres dominicanas va a recibir un diagnóstico de cáncer de seno en su vida", afirmó la asesora genética, Stefanía Alastre, al abordar los pronósticos acerca del desarrollo de la enfermedad en el país.

Asimismo, señaló que cerca del 10% de las mujeres dominicanas presentan un diagnóstico de cáncer de cuello uterino, por lo que esta patología también es común en RD.

Salud preventiva

Listín Diario conversó con Roberto Díaz, oncólogo radioterápico del Moffitt Cancer Center, y a través de sus comentarios externó su preocupación respecto al tema.

"Aquí estamos exigiéndole a las pacientes, aun cuando se sienten bien, cuando no tienen problemas, que, por favor, vayan a hacerse estos estudios de pesquisa que se recomiendan en cada caso", expresó.

En ese sentido, el especialista recomienda a la población comenzar con las evaluaciones de lugar. Estos abarcan las resonancias magnéticas, mamografías y otros estudios.

“Existe una gran brecha entre República Dominicana y otros países latinoamericanos en cuanto a la incidencia y mortalidad del cáncer de seno. República Dominicana ocupa el puesto 13 en incidencia por cada 100,000 mujeres, y es el cuarto en mortalidad. Esto sugiere que la incidencia podría ser mayor de lo detectado y que los diagnósticos a menudo ocurren en etapas avanzadas”, puntualizó el doctor Díaz.

Al concluir su participación dijo: “Mi recomendación es prevención, eso salva vidas y es algo difícil de lograr en una persona que se siente bien”.

Signos de cáncer

Durante el conversatorio, la asesora genética, Stefanía Alastre, explicó que los genes contienen la información que determina el funcionamiento de las células, y cuando presentan mutaciones pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer.

Asimismo, detalló los signos de alarma del cáncer hereditario. Estos incluyen el cáncer de seno o de útero diagnosticado a los 50 años o antes.

También el cáncer de ovario, páncreas o de próstata metastásico diagnosticado a cualquier edad o en un pariente de primer grado. Sí, varios miembros de la misma familia con el mismo tipo de cáncer, cánceres en ambos lados del cuerpo (ambos senos) y otros.

Prueba genética

La asesora genética, Stefanía Alastre, recomienda las pruebas de genética, por su relevancia en la detención del cáncer, especialmente en mujeres con antecedentes familiares de cáncer asociados a síndromes hereditarios.

“Las pruebas genéticas representan una herramienta poderosa en la medicina preventiva moderna, pues nos permiten identificar mutaciones que elevan el riesgo de cáncer hereditario. Esta información significa la oportunidad de implementar estrategias de vigilancia más estrechas basadas en evidencia científica", expresó la asesora genética.