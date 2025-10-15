Especialista en Reproducción Humana ha asistido más de 2,000 embarazos

Desde 2019, el doctor Eduard García del Orbe ha acompañado a cientos de parejas en el camino hacia la maternidad y la paternidad. Su consulta especializada en Biología de la Reproducción Humana alcanzó recientemente los 600 embarazos, una cifra que más allá de los números representan historias de vida y nuevos comienzos, señala el especialista.

“Cada embarazo confirmado es una alegría compartida y una motivación para seguir trabajando con responsabilidad y compromiso”, expresó el especialista al recordar cómo, año tras año, los resultados han ido creciendo: 100 embarazos en 2020; 200 en 2021; 300 en 2022; 400 en 2023; 500 en abril de 2024 y 600 en el 2025, para un total de 2,100 embarazos.

El doctor explica que el abordaje en su consulta se centra en una evaluación integral de la pareja y en tratamientos adaptados a cada caso, desde procedimientos de baja hasta de alta complejidad. Para él, la clave está en dedicar tiempo de calidad y en trabajar en equipo con los pacientes.

“Detrás de cada resultado hay esfuerzo compartido; por eso, la relación con muchas parejas se ha vuelto tan cercana que terminamos siendo como una familia ampliada”, comentó.

Los testimonios difundidos por quienes han logrado embarazo reflejan esa conexión humana que sostiene todo el proceso, dijo.

García del Orbe destaca también la importancia del equipo multidisciplinario que lo acompaña, integrado por especialistas en ginecología, andrología, nutrición y apoyo emocional.

El médico recuerda que la infertilidad no debe enfrentarse en silencio. Recomienda a las mujeres menores de 35 años acudir a consulta después de un año de intentos sin anticoncepción, y a los seis meses si son mayores.

Además, insiste en que los hombres también deben evaluarse, pues el factor masculino influye de forma significativa.

Más que una cifra, este nuevo hito es un reflejo del compromiso con la vida, la ciencia y la esperanza de quienes anhelan formar una familia.