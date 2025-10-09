RD introduce nueva vacuna contra las enfermedades neumocócicas

El Ministro de Salud, Víctor Atallah, anunció este miércoles la incorporación de la vacuna Prevenar 20 al esquema nacional de vacunación, con el objetivo de fortalecer la protección de la salud de los niños y los adultos mayores, identificados como los grupos más vulnerables a las enfermedades neumocócicas, consideradas entre las de mayor letalidad en esos segmentos poblacionales.

La vacuna previene contra 20 serotipos de la bacteria Streptococcus pneumoniae, y está dirigida en una primera etapa a los adultos mayores y pacientes crónicos. En los niños y niñas la vacuna les será aplicada el próximo año.

Las enfermedades neumocócicas son infecciones causadas por la bacteria Streptococcus pneumoniae (neumococo) que pueden afectar producir otitis media o infección del oído y sinusitis o infección de los senos paranasales, además de la neumonía o infección pulmonar; meningitis o infección cerebral y bacteriemia o infección de la sangre o septicemia, en su etapa más grave.

Previo a la inclusión de Prevenar 20, con la cual suman 18 las vacunas contempladas en el esquema regular de vacunación, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV), desarrolló un proceso de capacitación dirigido al personal de las Direcciones de Áreas y Provinciales de Salud (DAS/DPS).

Esta capacitación concluyó esta semana en la Región VI de Salud, que comprende las provincias Azua de Compostela, San Juan y Elías Piña.

Lanzamiento

Durante el lanzamiento de la vacuna, realizado este miércoles, en el hogar San Francisco de Asís, Víctor Atallah, indicó que las enfermedades causadas por neumococo continúan siendo una amenaza silenciosa para la salud en todo el mundo, aunque cualquiera puede verse afectado, los niños pequeños y los adultos mayores son quienes enfrentan las consecuencias más graves.

Durante su intervención, destacó los avances en la prevención de enfermedades, especialmente las prevenibles por vacunas, precisando que no escatimarán esfuerzos para que la población dominicana tenga cada día un mayor acceso a la vacunación, considerada como la estrategia más costo-efectiva para para reducir la morbimortalidad.

“Desde el Ministerio de Salud, reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la vida. Hemos incorporado al esquema nacional de vacunación la vacuna Prevenar 20, que incluye los serotipos circulantes en República Dominicana y brinda una protección más amplia. Esto refleja el esfuerzo del Gobierno Dominicano por garantizar la salud de la población en todas las etapas de la vida”, expresó el ministro.

Atallah expresó que la vacuna es la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad neumocócica ya que evita hospitalizaciones, complicaciones graves y, sobre todo, salva vidas.

“Vacunar no solo protege a quien recibe la dosis, también cuida a toda la familia y a la comunidad. Por eso, vacunar es un acto de amor y de responsabilidad. Llevemos a vacunar a nuestros hijos en el momento que les corresponde, y también a nuestros padres, madres y abuelos mayores de 65 años. Con ese sencillo gesto, les estamos regalando más salud, más vida y más tiempo para compartir juntos”, sostuvo el titular de Salud.

En tanto que la representante de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS en República Dominicana, Alba María Ropero Álvarez, expresó que la introducción de esta vacuna refleja el compromiso del país en la salud de las poblaciones más vulnerables y desde mayor riesgo que necesitan ser protegidos.

Señaló que las vacunas han demostrado ser altamente efectivas en el combate de las enfermedades. Exhortó a los ciudadanos a vacunarse, especialmente a la población más vulnerable como niños y adultos mayores.

Puestos fijos

La vacuna está disponible en los puestos fijos de vacunación y además se aplicará en todos los hogares de ancianos y las denominadas “Estancias de Día” de todo el país, para proteger la salud los adultos mayores.

En el lanzamiento estuvieron presentes Demetrio Vicente Ureña, director ejecutivo del Consejo Nacional de las Personas Envejecientes (CONAPE); Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva; Raysa Bello, viceministra de Asistencia Social; Aida Lucia Vargas, directora de Inmunoprevenibles por Vacunas y Sor María Eugenia López, directora del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís.