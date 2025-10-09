Ministerio de Defensa inaugura primer Centro Integral de Salud Mental de las Fuerzas Armadas

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó junto a la presidenta de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA), Varinnia Durán de Fernández, la inauguración del Centro Integral de Salud Mental de las Fuerzas Armadas (CISMENFFAA), una obra que ofrecerá atención psiquiátrica y psicológica a los miembros de las instituciones castrenses y sus familias, con un enfoque centrado en la promoción del bienestar emocional y la salud integral.

La concepción del CISMENFFAA surgió en el verano de 2024, cuando una serie de hechos lamentables —en los que miembros de las Fuerzas Armadas fueron víctimas de feminicidios y suicidios— encendieron una alerta colectiva sobre la urgencia de fortalecer la atención a la salud mental en el ámbito castrense.

En ese contexto, el entonces comandante general del Ejército —hoy ministro de Defensa— impulsó la creación de un plan integral de acompañamiento psicológico y emocional dirigido a los soldados y sus familias.

El CISMENFFAA ofrece servicios especializados en psiquiatría general, infantil, geriátrica y de adicciones, además de psicología clínica, educativa, organizacional y de emergencia, junto con programas de neuropsicología, psicometría y musicoterapia, siendo esta última la primera en ofrecerse de manera pública en el país.

Entre sus programas más innovadores destacan el Club de Parejas “Alianza Plena”, el Club Infantojuvenil “Radar Juvenil” y el Club de Familia “Todos Somos Uno”, diseñados para fortalecer la comunicación, los valores y los vínculos afectivos dentro de la comunidad militar.

Asimismo, incorpora servicios de telepsiquiatría y telepsicología, que permitirán ofrecer atención profesional sin importar la ubicación geográfica del usuario.

"Con su apertura, la República Dominicana se convierte en el primer país de la región en contar con un centro integral de salud mental dedicado exclusivamente a los militares, sus familiares y la ciudadanía, alineado con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)", leía parte de un comunicado.

Esta iniciativa responde a la convicción de que la fortaleza de una nación no solo se mide por su capacidad militar, sino también por la estabilidad emocional, la salud mental y la calidad de vida de quienes la defienden con honor y sacrificio.