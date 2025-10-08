Seguros Reservas lanza su seguro de mascotas

Seguros Reservas realizó el lanzamiento de su Seguro de Mascotas, durante En el Animal Fest 2025, organizado por Fundación LASO, en la persona de Lorenny Solando como su presidenta que fue realizado en el país durante los días 3, 4 y 5 de octubre en el Pabellón de Las Naciones, Centro de los Héroes en Santo Domingo.

Este nuevo seguro brinda protección integral a perros y gatos, cubriendo accidentes, enfermedades y situaciones imprevistas que puedan afectar su bienestar.

Incluye coberturas básicas como consultas de rutina, cirugías, emergencias y exámenes de laboratorio, además de beneficios adicionales como implantación de chip y hospedaje en hotel para mascotas.

Así como una cobertura “diferenciadora: el entrenamiento, para la cual reembolsamos una parte del costo de la educación de la mascota. ¡Somos la única aseguradora del mercado con esta cobertura!”.

Durante el acto de lanzamiento, Nelson Arroyo, vicepresidente ejecutivo de la empresa resaltó, que “como aseguradora, tenemos la responsabilidad de observar los riesgos existentes, anticiparnos, proteger lo que más importa, y generar tranquilidad. Proteger lo que más importa incluye también a nuestras mascotas”, dijo.

Destacó la importante alianza realizada con Fundación LASO, para apoyar una causa importante para los animales rescatados, por el compromiso social que tiene la empresa y por la creencia en que innovar, también es cuidar.

Los interesados en el Seguro de Mascotas de Seguros Reservas pueden obtenerlo desde ya visitando cualquiera de sus oficinas, llamando al Centro de servicio al teléfono (809) 960-7333, o escribiendo al WhatsApp Corporativo al (809) 960-7336.

Más que ampliar su portafolio de productos, con este lanzamiento Seguros Reservas se suma a la Fundación LASO en su vocación, compromiso y liderazgo en una causa tan noble: proteger, rescatar, visibilizar y empoderar el bienestar animal en la República Dominicana.

Animal Fest RD 2025, fue definido como un evento histórico que durante tres días convertió a la capital en el epicentro de la educación, el arte, la cultura y la incidencia pública en favor de los animales.

Con el lema de “dar voz a los que no la tienen”, el festival fue realizado durante el fin de semana en el Pabellón de las Nacional del Centro de los Héroes.

Animal Fest 2025 culminó con un consenso nacional sin precedentes entre dirigentes políticos, autoridades judiciales y activistas para impulsar la reforma y el estricto cumplimiento de la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable.

El evento, organizado por la Fundación LASO, marcó un punto de inflexión al elevar el bienestar animal a la categoría de "asunto de Estado".

Durante el festival, Miguel Franjul, director del periódico LISTÍN DIARIO, relató el origen y la trascendencia del “Pacto por los Animales”, una iniciativa que migró de una propuesta editorial a un movimiento nacional. Franjul subrayó que el Pacto, firmado por figuras clave como el presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández y Abel Martínez, logró cambiar el enfoque del debate de la compasión a la acción medible, materializada en un Comité Ejecutor con participación de la Procuraduría, Salud Pública y el 9-1-1.

Diversas autoridades aprovecharon la plataforma para presentar propuestas concretas dirigidas a subsanar las “carencias de mecanismos efectivos” de la ley actual.

El festival concluye con el claro mensaje de que la protección animal es intrínseca a la salud pública, la convivencia y el turismo responsable, dejando un amplio portafolio de iniciativas legislativas, judiciales y sociales listas para su implementación.