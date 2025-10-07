UASD realiza la conducta humana en encuentro internacional

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Escuela de Psicología, de la Facultad de Humanidades (FH), realizó el décimo “Encuentro Internacional de Salud Mental", a cargo de la doctora Lucila del Rosario.

La ex vicerrectora de Investigación y Postgrado, maestra Clara Benedicto, encabezó la actividad realizada en el auditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir.

Durante el encuentro, la doctora Del Rosario expresó que este encuentro se realiza por primera vez en República Dominicana y “lo hacemos por motivo del aniversario de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, fundada desde 1538”.

Dijo que a partir del 1905, la ciencia y el arte de la psicoterapia se combinaron para andar los rincones escondidos de la mente y descubrir los misterios del cerebro, que es el hogar de la psiquis, emociones y el ser.

Definió la salud mental como un estado de bienestar integral, tanto emocional y psicológico como social, que permite al individuo afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar productivamente y contribuir con su comunidad.

La doctora del Rosario hizo entrega de placas de reconocimientos a varios galenos, por su ardua labor en su desempeño.

En el encuentro estuvieron presentes, también, el maestro Luis de León; la maestra de psicología, María Esther Camacho; la licenciada Luz Elena del Rosario; el doctor Carlos Mateo; el doctor José Camilo, así como del Instituto Dominicano de la Seguridad Social (IDSS), doctora Consuelo Mendoza, entre otros.