Analizarán la salud mental en el sistema penitenciario

Con el propósito de estudiar la salud mental desde distintas aristas, expertos en el área han destacado la importancia de analizar este proceso desde el sistema penitenciario dominicano.

Así lo expresó el director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) y recién designado en la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana, tras anunciar la celebración del foro internacional "Salud Mental y Sistema Penitenciario”.

Este encuentro se realizará en el salón Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña en Santo Domingo, los días 10 y 11 de octubre. Allí se darán cita especialistas a nivel local e internacional.

Según explicó la directora de la Academia Regional Penitenciaria (ARP), Sandra Fernández, en horas de la mañana la conferencia estará abierta al público. Mientras que en horas de la tarde se desarrollará una sección cerrada con los expertos.

En aquel lugar se debatirán algunas problemáticas al tiempo de exponer las posibles soluciones. En estos debates también participarán rectores y exrectores de las universidades de la asociación de universidades de República Dominicana.

Acerca de los temas

El evento abordará temas diversos. Estos abarcan desde la relación entre salud mental y ejecución penal. Además de la conducta desde un enfoque biopsicosocial, los factores de riesgo en jóvenes, los retos del sistema dominicano y las experiencias internacionales en gestión penitenciaria y atención psicológica a las personas privadas de libertad.

El panel de expertos incluye a profesionales de siete países, entre los que están Argentina, España, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico y República Dominicana.

Entre los panelistas internacionales figuran Elliot Palma (Guatemala), Juan Carlos Corzo (Guatemala), Carlos Fonfrías (España), Julio Santana Mariño (Puerto Rico), Juan Carlos Domínguez (Argentina), Silvio Angelini (Argentina) y Nubia Lluberes (Estados Unidos).

Entre los panelistas locales destacan Luis Vergés, Sandra Fernández, Aida Mencía Ripley, Alejandro López, José Manuel Arias, Óscar Sánchez Ovalles y Enma Guzmán.

El programa incluye conferencias, paneles temáticos, mesas redondas y la firma de la Declaración Iberoamericana sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario.

Este documento recogerá las conclusiones y propuestas de consenso generadas por los especialistas para fortalecer las políticas públicas con enfoque en derechos humanos y evidencia científica.

Acto inaugural

De acuerdo con los organizadores del simposio, la jornada inaugural contará con la participación del ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, junto a otras autoridades.

"El foro busca fortalecer la cooperación entre instituciones de justicia, salud y educación superior, promoviendo políticas públicas basadas en la evidencia científica y los derechos humanos para mejorar la atención integral en los recintos penitenciarios", dijo Roberto Santana, recién designado en la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

Además de debatir sobre los desafíos, avances y propuestas para mejorar la salud mental en contextos penitenciarios.

Roberto Santana destacó que este encuentro se desarrolla en coordinación con el Prisons Forum, el Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), la Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social (Adoptrasoc) y otros organismos.

