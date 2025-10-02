Pastoral deplora insuficiencia de recursos para la salud mental

La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo deploró ayer que el presupuesto asignado por el Gobierno a la salud mental en el país represente menos del 1 % del gasto total en salud, un porcentaje que considera insuficiente para atender la creciente demanda de pacientes con trastornos mentales.

La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo expuso sobre el tema al anunciar ayer la caminata “Un Paso por la Salud Mental”, como parte del desarrollo de la Semana de la Salud Mental, con un firme llamado a la sociedad a trabajar unidos para eliminar el estigma, garantizar acceso digno a la atención y acompañar a los pacientes con trastornos mentales y a sus familiares.

La Semana por la Salud Mental 2025 se desarrolla desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre e integra a más de 360 vicarías, parroquias, movimientos apostólicos y centros de salud de la red de la Pastoral, con jornadas de promoción, prevención, charlas, talleres y trabajo de campo en comunidades vulnerables.

Durante una rueda de prensa en la sede de la entidad, sor Trinidad Ayala Adames, coordinadora general de la Pastoral de la Salud, subrayó la urgencia de atender el incremento de los trastornos mentales en el país.

“La salud mental es un tema que no se puede seguir postergando. En nuestra labor pastoral hemos constatado un aumento constante de pacientes y diversidad de patologías. Esta realidad nos convoca a todos: Iglesia, autoridades y sociedad civil, para responder con efectividad, de manera unida y solidaria”.

Ayala recalcó los cuatro ejes que sustentan esta edición: la humanización de la salud mental, el acceso asequible a medicamentos, la cobertura en la Seguridad Social y la puesta en marcha de la atención primaria en salud mental como base para la prevención y la detección temprana de trastornos.

“Por estos ejes invitamos a caminar por la salud mental porque se traduce en caminar por la dignidad, la equidad y el futuro de nuestra sociedad”, añadió.

Mientras la doctora Mircia Pacheco, psiquiatra de la Pastoral, indicó que aunque se han creado unidades de intervención en crisis en algunos hospitales del país, estas no logran cubrir las necesidades de los pacientes en estado agudo.

“Al ser creadas de manera rápida y sin los recursos suficientes, las unidades no cuentan con la capacidad adecuada. Actualmente funcionan alrededor de seis, pero cada hospital debería tener al menos entre 10 y 20 camas”, precisó.

Pacheco señaló que, tras recibir atención en una unidad de intervención en crisis, los pacientes requieren medicación continua y oportuna para mantener su estabilidad, reintegrarse a sus familias y, en muchos casos, reincorporarse a la vida productiva.

Sin embargo, los altos costos del tratamiento dificultan ese proceso.

“Muchos pacientes necesitan más de una medicación, lo que genera gastos mensuales que oscilan entre RD$12,000 y RD$20,000”, agregó la especialista.

La psiquiatra explicó que, de los RD$149,000 millones destinados al área de la salud en general, solo un 1 % corresponde a la salud mental, lo que representa un 0.73 %.

Indicó además que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo recomendable es que entre un cinco y un diez por ciento del presupuesto se destine a este renglón.

Casos más frecuentes

La especialista detalló que los trastornos más atendidos en la Pastoral de la Salud son del estado de ánimo, como depresión, ansiedad y estrés, así como los trastornos del sueño.

Este año, indicó, más de 360 organizaciones parroquiales y de salud de la Pastoral, desplegarán jornadas de promoción de salud y trabajo de campo en provincias y el Gran Santo Domingo.

Pacheco citó un estudio realizado en el país, el cual estima que “entre el 20% y 30% de la población dominicana presenta algún trastorno mental”.

“La baja alfabetización en salud mental, identificada por el 64% de los profesionales entrevistados, refuerza el estigma, retrasa el diagnóstico y obstaculiza la adherencia terapéutica.”

La Semana de la Salud Mental cerrará el domingo 5 de octubre a las 9:00 de la mañana, con la caminata “Un paso por la Salud Mental”, en el Parque Iberoamérica del Distrito Nacional.

La Pastoral de la Salud exhortó a la ciudadanía a participar de la actividad familiar que busca visibilizar el apoyo a los pacientes que padecen estas afecciones.