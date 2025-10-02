Pacientes protestan frente al Oncológico del Cibao

Con pancartas en manos, pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao, protestaron la mañana de este miércoles frente al centro de salud, exigiendo la reincorporación de los médicos cancelados y que no se sigan privatizando los servicios.

Bajo las consignas “Mientras más aumentan los enfermos de cáncer, disminuyen los lugares para curarlos ¡Dios Mío!, ¿Qué es esto?”, “Los pacientes con cáncer somos la razón de ser del Oncológico”, y “Señor presidente, nos roban el oncológico que tanto le costó a gente noble, no lo permita”, varias mujeres se aglomeraron a las afueras del instituto pidiendo la intervención del centro.

Mientras vociferaban “El oncológico depende del pueblo, no nos lo quitarán”, una de las manifestantes expresó que no permitirán que el centro asistencial se convierta en un hospital privado, debido a que esta entidad pertenece al pueblo.

“Que salgan los insensibles del oncológico, el oncológico pertenece al pueblo no a un grupito”, expresaron, indicando que ninguna persona que forme parte de la institución tiene la libertad de hablar sobre la situación que atraviesa, asegurando que si lo hace la suspenden de su puesto.

Asimismo, señalaron que deben pagar las consultas a un precio que resulta costoso para los pacientes que visitan el centro y, cuando requieren un internamiento, las habitaciones rondan entre 3,000 y 4,000 pesos.

“Las habitaciones hay que pagarlas como si el oncológico fuera un hotel cinco estrellas”, apuntó indignada una de las manifestantes, solicitando a las demás persona unirse a la causa, ya que a su juicio esa situación debe ser detenida.

Además, señalaron que actualmente la entidad opera como un “imperio familiar”, en donde un ingeniero está presidiendo una institución de salud, creando un “negocio” al cobrar por el servicio que antes se ofrecía de forma gratuita, por lo que reclaman para que estos se restablezcan.

Los pacientes exigieron la reincorporación de los médicos oncólogos, Juan Vila, quien era jefe de servicio y fue desvinculado de la entidad, y de Julio Madera, quien presentó su renuncia tras la situación.

“Los queremos de regreso, esos son los médicos que nos han salvado la vida. Vila me operó de emergencia y después de Dios, les debo mi vida a ellos, por eso los queremos de regreso”, expresó una paciente, indicando que el oncológico es del pueblo.

Los manifestantes pidieron al presidente de la República, Luis Abinader, que intervenga el centro de salud, pues estiman que el oncológico no es un negocio porque pertenece al pueblo.

“Señor presidente, ayude a los más necesitados e intervenga en el oncológico, nos quieren robar lo que tanto le costó a gente noble, no lo permita”, declararon.