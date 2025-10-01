Unidad de Oncología del Hospital Cabral y Báez no cuenta con camas oncológicas

El presidente Luis Abinader anunció aquí en el encuentro La Semanal con la prensa, que en los próximos días será habilitada la Unidad de Oncología del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, en Santiago, con el objetivo de brindar los servicios de oncología a los pacientes de la región del Cibao y así evitar que tengan que desplazarse hacia Santo Domingo en busca de tratamiento.

Sin embargo, la nueva unidad que fue remozada y que será reinaugurada prontamente, no cuenta con camas oncológicas. Así lo confirmó el encargado del área, Manuel Pérez Fernández, quien indicó que como departamento de oncología, no tienen camas asignadas para sus pacientes.

“Ese es el problema, que no hay cama. Nosotros tenemos cirugía los jueves y es donde aparezca que se llevan, porque no tenemos camas como antes”, apuntó, asegurando que en tiempos pasados la unidad contaba con ocho camas para los pacientes ingresados.

Señaló que los usuarios, después de ser intervenidos deben ser movilizados a otras plantas del centro de salud, donde haya disponibilidad, debido a que la unidad no cuenta con áreas para internamientos.

“Esos pacientes se operan y se trasladan, ya sea a la tercera o a la cuarta, ya que aquí nadie tienen cama. Las camas son del hospital, de los pacientes del hospital”, manifestó, asegurando que a pesar de la situación, siempre encuentran un espacio para el paciente.

Indicó que recientemente, el director del centro de salud, le informó que trataría de conseguir al menos cuatro camas para la unidad, ya que en ocasiones cuando necesitan realizar una transfusión a un paciente, deben referirlo al Hospital Presidente Estrella Ureña.

“Algunas veces se operan los pacientes y duran hasta un día entero en recuperación porque no cama para llevarlo”, expresó Pérez.

El encargado de la unidad, explicó que como tratamientos oncológicos, la unidad ofrece quimioterapia para los pacientes de cáncer de mama, colon, ovario, cérvix y pulmón, y las cirugías de mastectomía o cirugía radical del área de ginecología, excluyendo la radioterapia, debido a que este procedimiento lo brinda el Oncológico Regional del Cibao, ubicado en uno de los laterales del centro.

La unidad cuenta con dos áreas comunes para el tratamiento de la quimioterapia, de 10 sillones cada una, por lo que tiene capacidad para 20 persona, cantidad aproximada de pacientes que reciben por día para consultas, según explicó el especialista, quien aseguró que reciben pacientes de todas las provincias de la región norte.